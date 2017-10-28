Fenerbahçe'nin eski genel sekreteri Vedat Olcay vefat etti

Eski Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay vefat etti.

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüzün eski Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay’ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Uzun yıllar Kulübümüze çeşitli görevlerde büyük hizmetleri bulunan Vedat Olcay’a Allah’tan rahmet, Olcay ailesi başta olmak üzere, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz."

fenerbahçe

Vedat Olcay