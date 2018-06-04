Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu. Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı. Ali Koç, kendisini dışarıda bekleyen taraftarları selamladı. Kesin sonuç açıklanmadan önce seçimi büyük farkla önde götürdüğünü öğrenen Ali Koç, ilk olarak yönetim listesinde yer alan Semih Özsoy'la sevincini yaşadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın çevresinde Ali Koç'un başkan seçilmesini kutladı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce sarı-lacivertli taraftar, stadın dışında Ali Koç lehine tezahüratlar yaptı. Ali Koç'un seçimi kazanmasıyla büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, meşaleler yaktı. Ali Koç'un başkanlığı sosyal medyada da büyün yankı uyandırdı, Twitter'da en çok konuşulan konu oldu. Semih Şentürk ve Alex de Souza Ali Koç'u tebrik ederken yeni başkanla ilgili bir paylaşım da Samet Güzel'den geldi.

" AZİZ YILDIRIM'IN VİZYONU YETERSİZ KALDI"

Samet Güzel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe’nin üzerindeki ölü toprağını, kasveti, ağırlığını ve umutsuzluğunu ortadan kaldıran, bunu demokrasinin değerlerine önem vererek yapan, 'iyilik' mottosundan ayrılmayan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’u tebrik ediyorum. Seneler önce başkan seçilen Aziz Yıldırım, sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk Futbolu’na vizyon atlattı ve birçok yeniliğin de öncüsü oldu. Uzun soluklu başkanlık döneminin özellikle son dönemlerinde belli oldu ki Fenerbahçe’nin vizyonu o denli büyüdü ki Aziz Yıldırım’ın vizyonu çok yetersiz kaldı ve artık değişim şarttı. Camia bunun kararını verirken çok sıkıntı çekse de nihai karar verildi. Her biri önce iyi bir Fenerbahçe taraftarı olan kongre üyelerimiz taraftarın bütününün talebiyle aynı paydada buluştu ve bugün Sayın Ali Koç’u yeni lideri ilan ettiler. Türk Futbolu çok sağlam bir tuğla kazanmıştır. Sayın. Ali Koç’u şahsen tanıyan sade bir taraftar olarak, şahsım adına kendisine güvenimi ve desteğimi sunuyor olacağım. Ayrıca senelerdir yaşadığımız hastalıklı süreçte 'ötekileştirmeyi' kendine vazife edinmiş kişiler; sizleri unutmayacağım ama hatırlamamaya da gayret edeceğim. Çünkü bu camia artık iyiliğin peşinden gitmeye karar vermiştir. Sayın Ali Koç, hoşgeldiniz"