Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, santrfor mevkisinde forma giyen futbolculardan beklediği katkıyı alamıyor.
Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, topladığı 48 puanla zirve yarışında geriye düştü. Fenerbahçe, rakip filelere gönderdiği 49 golle ligin en golcü ikinci takımı durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, buna rağmen gole en yakın oyuncuları santrforlar Jose Fernandao, Roberto Soldado ve Vincent Janssen'den istediği verimi alamadı. Fenerbahçe'nin bu sezon attığı gollerin sadece 10'unda santrfor imzası bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Fernandao 5 golle santrforlar arasında en golcü futbolcu olarak dikkati çekiyor. Brezilyalı futbolcuyu 3 golle İspanyol Roberto Soldado, 2 golle Hollandalı Vincent Janssen takip ediyor. Sarı-lacivertli ekipte, devre arasında takımdan ayrılan ve sezonun ilk yarısında 2 lig maçında forma giyen Hollandalı Robin van Persie de gol sevinci yaşayamadı.
GOLLER ORTA SAHA OYUNCULARINDAN
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncuları, bu sezon ligdeki 49 golün 31'ini attı. Sarı-lacivertli takımın en skorer oyuncusu olan Giuliano Victor de Paulo, 12 gol buldu. Bu sezon gol sevinci yaşayan orta saha oyuncuları Mathieu Valbuena 5, Nabil Dirar, Ozan Tufan ve Alper Potuk üçer, Josef de Souza ve Mehmet Topal ikişer, Aatıf Chahechouhe de 1 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Roman Neustaedter 3, Martin Skrtel 2, Hasan Ali Kaldırım ise bu sezon 1 golle takımlarına katkıda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin 2 gol de rakip oyuncular tarafından kendi kalelerine gönderildi.
SOLDADO GOLLERİ 20 DAKİKAYA SIĞDIRDI
Fenerbahçe'de 3 golü bulunan Roberto Soldado, bunların hepsini 20 dakikalık zamanda kaydetti. İspanyol santrfor, Süper Lig'in 12. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 3 gol birden buldu. Oyuna 61. dakikada dahil olan 32 yaşındaki santrfor, 20 dakikada "hat-trick" yaptı. Bu sezon 18 maçta görev alan Soldado, 17 müsabakada gol atamadı. Deneyimli futbolcu, süre aldığı 17 maçta yaklaşık 700 dakika gol sevinci yaşayamadı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Vincent Janssen ise bu sezon 11 maçta forma giydi ve iki farklı müsabakada birer gol buldu. Sezon başında sakatlığı sebebiyle fazla süre alamayan Jose Fernandao ise 12 maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncu, attığı 5 golü 4 müsabakada kaydetti.
RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALDILAR
Fenerbahçe'nin 3 santrforu, Süper Lig'de gol katkısı bakımından rakip golcülerin oldukça gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular Fernandao, Soldado ve Janssen, toplamda 10 gol atarken, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis 25, Trabzonsporlu Burak Yılmaz, 20, Atiker Konyasporlu Adis Jahovic 16, Kayserisporlu Umut Bulut 13, Medipol Başakşehirli Emmanuel Adebayor, Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ve Beşiktaşlı Vagner Love 12'şer, Demir Grup Sivassporlu Arouna Kone 11 golle bu sezon takımlarını sırtladı. Ligin savunma oyuncularından Medipol Başakşehirli Alexandru Epureanu, Bursasporlu Aziz Eraltay ve Galatasaraylı Maicon Roque beşer golle Fernandao ile aynı sayıda gol atarken, Soldado ve Janssen'i geride bıraktı.
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