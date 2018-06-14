Claude Puel kimdir?

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasına sürpriz bir isim daha girdi. BipSpor haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, Leicester City takımında görev yapan Fransız Claude Puel ile görüşüyor. Puel'in İngiliz ekibi Leicester City'den ayrılması bekleniyor.

1961 doğumlu deneyimli teknik adam daha önce Leicester City, Southampton, Nice, Lyon, Lille ve Monaco'da çalıştı. Leicester City bu sezon Premier Lig'i 9. sırada tamamlamıştı.

KULÜP KARİYERİ

Futbola AS Monaco FC'de başlayan Puel, 1979-1996 yılları arasında tam 17 yıl bu takımın formasını giydi. Futbol oynadığı dönemde 2 Ligue 1, 3 de Coupe de France şampiyonluğu yaşadı.

Takımıyla 488'i lig olmak üzere 601 resmi maça çıkan Puel, 754 kez AS Monaco forması giyen Jean-Luc Ettori'nin ardından Monaco'da en çok forma giyen ikinci futbolcu oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra AS Monaco FC'de yardımcı antrenörlük ve genç takım teknik direktörlüğü yapan Puel, ilk profesyonel teknik direktörlük deneyimini 1999-2001 yılları arasında daha önce futbol oynadığı AS Monaco FC'de yaşadı. 1999-00 sezonunda takımı şampiyon yapmasına rağmen, 2000-01 sezonunda ligi 11. sırada tamamladığı için takımdan gönderildi.

2002-2008 yılları arasında Lille OSC'yi çalıştırdı. 6 Temmuz 2008 tarihinde Alain Perrin'in yerine Olympique Lyonnais teknik direktörlüğüne getirildi.

1999-2001 AS Monaco FC

2002-2008 Lille OSC

2008-2011 Olympique Lyonnais

2012-2016 OGC Nice

2016-2017 Southampton

2017- Leicester City