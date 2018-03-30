Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 16:00'da gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcuların 3 gruba ayrıldığı kaydedilirken 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının gerçekleştiği belirtildi. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

YALOVA'DAN ZİYARET



Fenerbahçe Futbol Okulu'nun Yalova şubesindeki öğrencileri, Fenerbahçe'nin antrenmanını ziyaret etti. Öğrenciler, Can Bartu Tesisleri'ni gezerken Aykut Kocaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdiler.

Fenerbahçe'nin 2 Nisan Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıkları, yarın yapılacak antrenmanla sürecek.