Fenerbahçe'nin Lucas Lima transferinde son durum

2017'nin sonunda Santos'tan ayrılacak Brezilyalı 27 yaşındaki orta saha oyuncu Lucas Lima'nın, daha önce ülke dışına çıkmadığı için Fenerbahçe-Palmerias tercihi konusunda zorlandığı ifade edildi.

DHA'nın haberine göre; Brezilya'nın sol ayaklı ve yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilen Lima için Beşiktaş da devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ülke dışına çıkmaya sıcak bakmayan Lima'nın 31 Aralık'ta sözleşmesi bitiyor. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye kapıları kapatmadığı, menajerleriyle sürekli temas halinde olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Lucas Lima konusunda kararlı olduğu, önerilecek imza parası ve iyi şartlar nedeniyle Aralık ayı içinde net sonucun alınacağı da ifade edildi.

LUCAS LİMA KİMDİR?

Adı: Lucas Rafael Araujo Lima

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1990 (27 yaşında)

Doğduğu il: Marilia / Brezilya

Boyu: 1,76 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 9,00 milyon €

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