Fenerbahçe’de 2-3 Haziran’da yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında söz düellosu gündem yaratırken, mevcut Başkan Yıldırım’a karşı Koç’un mali tablolar üzerinden yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Koç önceki akşam yapılan Büyük Buluşma Etkinliği’nde 4 bini aşkın kişiye yaptığı konuşmada, “Göreve geldiğimiz takdirde, ilk olarak, sandığınızdan ve tahmin ettiğinizden çok daha vahim durumdaki mali sorunlarımız için seferberlik ilan edeceğiz” dedi.
YÜZDE 56 ARTTI
Fenerbahçe’nin halka açık şirketinin 30 Kasım 2017 tarihli son açıklanan 6 aylık bilançosuna göre, Fenerbahçe Sportif A.Ş’nin toplam borçları, 31 Mayıs 2017 tarihli bilançoya göre yüzde 38.7 artışla 1.7 milyar TL’ye yükseldi. Bu tutarın 1 milyar 172 milyon TL’si ise yine Ali Koç’un “Çok yüksek faiz ödüyoruz” dediği banka ve faktoring şirketlerine olan borçlar. Fenerbahçe’nin finansman borçlarının 6 aylık dönemde yüzde 56.1 gibi oldukça yüksek seviyede artması da dikkat çekiyor. Ancak hemen belirtelim bu rakamlar sadece halka açık şirkete ait. Kulüp borçları da eklendiğinde rakam daha da yükseliyor. Dolayısıyla Ali Koç’un “Durum sandığınızdan daha vahim” dediği tabloyu analiz etmek mevcut verilerle mümkün görünmüyor. Koç, yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz borç sarmalı ve ödenen faizler sürdürülemez hale geldi. Borç stokunu yeniden yapılandırarak faiz yükünden kurtulacağız. Borçlanma maliyetini sağlıklı yapıdaki özel sektör şirketleri seviyesine getirmek zorundayız” diye konuştu.
BANKA FAİZİ % 20
Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre Fenerbahçe 1.1 milyar TL’yi aşan banka borçları için TL’de yüzde 19.9, dolarda yüzde 8, Euro kredilerde ise yüzde 7.41 faiz ödüyor. Ancak bankacılar spor kulüplerinin son dönemde finansman için daha çok faktoring şirketlerinden borçlandığını ve burada da yüzde 25’lere varan faizler ödediğini belirtiyor. Ali Koç’un “Sağlıklı yapıda” diye bahsettiği özel sektör şirketlerinin ise şu anda mevut piyasadan yüzde 16’lar seviyesinde borçlandığı söyleniyor.
SERMAYE 2014’TE NEGATİFE DÖNDÜ
Fenerbahçe’nin özkaynakları negatif 657 milyon TL düzeyine ulaştı. 31 Mayıs 2014 tarihi öncesi pozitif olan Fenerbahçe’nin özkaynakları o tarihten bu yana ise sürekli negatif yönde azalıyor.
10 BİN ÜYEDEN YILLIK 100 MİLYON TL GELİR HEDEFLİYOR
Sportif şubelerde herhangi bir mali sıkıntı yaşanmayacak bir yapı kuracaklarını söyleyen Ali Koç, her yıl 10 bin yeni üye girişi sağlamaları gerektiğini söylüyor. Koç’un bu hedefini başarması kulübün kasasına her yıl 100 milyon TL para gireceği anlamına geliyor. Çünkü Fenerbahçe’nin kongre üyesi olmak için ilk başta ödenen ücret 10 bin TL. Üyelerin yıllık aidatı ise 50 TL. Bunun sadece gelir açısından önemli olmadığını kaydeden Koç, “Kongre üye sayısı arttıkça Fenerbahçe’nin bağımsızlığı garanti altına alınır” dedi.
SERMAYE ARTIRIMI PLANLIYOR
Ali Koç’un seçilmesi durumunda bir diğer gelir hedefi de sermaye artırımı yoluyla kasaya para sokmak. Seçimden sonra mali bir seferberlik başlatacaklarını kaydeden Koç, “Seçilirsek kulübümüzün kasasına hatırı sayılır bir sermaye girişini başlatacağız. Bu işlemler 45 ile 60 gün arasında sürüyor, şu an kulüpte bir görevimiz olmadığı için bu işlemleri başlatamıyoruz” diye konuştu. Sermayesi 28 milyon 280 bin TL olan Fenerbahçe Sportif’in yüzde 31.74’ü halka açık.
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