Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe'nin Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki müzesinde bulunan şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin hakkında “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs” suçundan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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