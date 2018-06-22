Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç'un icraatları sürüyor. Önce sportif direktör Damien Comolli'yle anlaşan Koç yönetimi, teknik direktörlük görevi için de Phillip Cocu ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertlilerde sportif direktör ve teknik direktör konuları çözüldü ve sıra transfere geldi. Taraftarların gözü kulağı gelecek ve gidecek oyuncularda...
Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'de yeni sezonda takıma dahil olacak yeni isimler için başkan Ali Koç ve kurmayları yoğun bir çalışma içerisine girdiler.
Bunun için de başkan Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve bazı yöneticiler Londra’da yeni transferler için adeta kamp kurarlarken birbiri ardına da görüşmeler yapıyorlar.
Yöneticiler kısa sürede bu işlemleri bitirip transferleri birbiri ardına açıklayarak taraftarın ve camianın moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyorlar.
İngiltere’de birçok görüşme yapılırken özellikle Arsenal’de forma giyen kaleci David Ospina ve orta saha oyuncusu Jack Wilshere listenin başında yer alıyor.
Özellikle Wilshere’in 30 Haziran itibariyle bitecek olması ve bonservis bedelinin bulunmaması Sarı-Lacivertliler için büyük avantaj.
GENÇ ORTA SAHA
Orta saha için Fenerbahçeli yöneticilerin görüşme halinde olduğu diğer bir isim Georges-Kevin N’Koudou...
Geride kalan sezonda Burnley forması giyen genç yıldızın bonservisi Tottenham'da...
Ayrıca geçen sezon sakatlıkları nedeniyle takıma pek katkı veremeyen Janssen’in yeniden kiralanması için de Tottenham ile görüşmeler sürüyor.
Londra’daki transfer kampında temas halinde bulunulan diğer oyuncular ise Liverpool’dan Daniel Sturridge ve Everton’dan Yannick Bolaise.
COCU'DAN LİSTEYE EK
Fenerbahçe yönetimi Londra'da transfer çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Phillip Cocu da orta sahaya bir isim önerdi.
Genç çalıştırıcının isteğiyle geçtiğimiz sezon sezon PSV Eindhoven'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea'da bulunan Marco van Ginkel de transfer listesine eklendi.
FENERBAHÇE'YE ADI GEÇEN DİĞER FUTBOLCULAR
Bas Dost - Sporting
Nicolai Jörgensen - Feyenoord
Jürgen Locadia - Brighton & Hove Albion
Jeffrey Bruma - Wolfsburg
Luciano Narsingh - Swansea City
Paco Alcacer - Barcelona
Andre Gomes - Barcelona
Thomas Vermaelen - Barcelona
Aleix Vidal - Barcelona
Yerry Mina - Barcelona
Denis Suarez - Barcelona
Jasper Cillessen - Barcelona
Alfredo Morelos - Rangers
Fabian Balbuena - Corinthians
Luca Antonelli - Milan
Jonathan Bamba - St. Etienne
Bernard - Shakhtar Donetsk
Milan Badelj - Fiorentina
Luke Shaw - Manchester United
Diego Reyes - Porto
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