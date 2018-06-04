Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu. Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı. Ali Koç, kendisini dışarıda bekleyen taraftarları selamladı. Kesin sonuç açıklanmadan önce seçimi büyük farkla önde götürdüğünü öğrenen Ali Koç, ilk olarak yönetim listesinde yer alan Semih Özsoy'la sevincini yaşadı.

Ali Koç, daha sonra direkt Ülker Stadı'nda Fenerium tribününde bulunan balkonda taraftarların karşısına çıktı. Binlerce taraftarla tezahüratlar yapan Koç, daha sonra içeri girerek kongre üyeleriyle sevincini paylaştı. Ali Koç, konuşması sırasında yoğun tezahüratlar nedeniyle konuşma yapmakta güçlük çekti. Koç'un "Rambo Okan" tepkisi ise sosyal medyayı salladı!

Kendisini bekleyen kalabalıkla karşılıklı tezahüratlarda bulunduğu sırada Rambo Okan’ı gören Ali Koç önce şaşırdı sonra çılgın Fenerbahçeli ismi selamladı. Ali Koç’un Rambo Okan’ı selamlaması, sosyal medyanın gündemine oturdu! O görüntüler kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

2010'DA YOLLARI KESİŞMİŞTİ!

23 Ekim 2010'da Kadıköy'de silahlı bir protestoya karışan "Rambo" lakaplı Okan Güler, Ali Koç'u istemişti. Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yakınındaki olay yerine Fenerbahçe Kulübü'nden bazı üç görevli gelerek ikna çalışmaları yapılmıştı. 3 saat süren ikna çalışmaları sonrasında Rambo Okan , Ali Koç ile telefonla görüştürüldükten sonra ikna edilmiş ve elindeki silah ile birlikte gözaltına alınmıştı. Ekip otosuna bindirilen Rambo, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon. Aziz istifa" şeklinde bağırmıştı.

"AZİZ YILDIRIM'I PROTESTO İÇİN YAPTIM" DEMİŞTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Okan Güler, verdiği ifadede, "Silahı çalmadım. Buldum. Silahla Feneryuma girip Aziz Yıldırım'ı protesto edecektim. İçerde bulunan personeli dışarı çıkararak kendimi rehin alacaktım. Aziz Yıldırım'ı başkan olarak istemiyorum. Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olana kadar Fenerbahçeliliğimi dondurdum. Amacım Aziz Yıldırım'a gönderme yapmaktı. Her delikanlı benim gibi olsa" demişti.