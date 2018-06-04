Ali Koç'un başkanlık serüveni...

Aziz Yıldırım, 30 Mayıs 2015'te gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda kürsüde yaptığı konuşmada Ali Koç'u kendisinden sonraki başkan olarak göstermişti. Futbolda şike davasının sonuçlanmasının ardından görevi bırakacağını dile getiren Aziz Yıldırım, şunları söylemişti:
"Benden sonra buraya kimin başkan olacağı çok önemli. Benden sonra çapulcular olursa yandık. Bunun için Ali Koç'a rica ettik. Ali benim kardeşim gibi. Biraz iş yoğunluğundan görüşmeyelim 2-3 ay, hemen 'araları yok' diye yazıyorlar. Ali Koç, bıraktığım gün başkanlığa aday olacak, söz verdi. O kongrede ben burada olacağım"
"ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIM"
Aziz Yıldırım'dan sonra kürsüye gelen Ali Koç, kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanmıştı. Ali Koç, "Küçüklükten beri hayal ettiğim başkanlığa adaylığım konusunda artık bugün değilse de yarın elimizi taşın altına koyma zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.
Bu sırada Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Ali Koç'u alkışladı!
YILLAR SONRA O KONUŞMANIN PERDE ARKASINI ANLATTI!
Ali Koç, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sunumuyla yayınlanan Akılda Kalan programında o konuşmayla ilgili açıklamalar yaptı. O gün konuşma yapmayı planlamadığını dile getiren Koç, o gün konuşma listesine adını yazdırmadığını ancak Aziz Yıldırım ve yönetiminin isteği doğrultusunda konuşma yaptığını dile getirdi.
AZİZ YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA!
22 Ekim 2016 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım, kamuoyunda dolaşan dedikodular üzerine Ali Koç'u hedef alarak sert sözler söylemişti.
Aziz Yıldırım, “Biz seçimle geldik, seçimle gideriz. ‘Aday olmasın’ diyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Bey’e diyebilir misin ‘Aday olma’ diye. Hakkınız var mı? Aday olmak istiyorlarsa şart koşmayacaklar. Kendine güvenen gelecek” ifadelerini kullanmıştı.
2016'DA BAŞKAN ADAYLIĞI AÇIKLAMASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ali Koç, o dönemde başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25 Ekim 2016'da gerçekleştirilen sohbet toplantısında, bir yıl önce yaptığı konuşmayı hatırlattı ve adaylığını açıkladı!
Koç o tarihte şunları söyledi:
"O gün elimizi taşın altına koyma vaktinin geldiğini söylemiştim. Bugün de sözümün arkasındayım. Sağlığım el verdiği takdirde şartlar ne olursa olsun, söz verdiğim gibi, kongre olduğu takdirde ya da kulübümüzün Maykıs 2018'de gerçekleştireceği kongrede adaylığımı koyacağım."
"Bunun dışında duyacağınız hiçbir söze itibar etmeyiniz. İşler yolunda gitmediği dönemlerde kongre çığırtkanlığı yapmayı hiçbir zaman doğru bulmadım, bulmuyorum. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçemizin ve Yönetim Kurulumuzun yanındayız, hep destek, tam destek."
ADAYLIĞININ PERDE ARKASI
Başkanlık beklentisini kendisine soranlara “Kongrede söylediğim sözlerle aynı yerdeyim” diyen Ali Koç, çalışmalarını da sözlerine paralel olarak sürdürdü.
1907 Derneği çatısı altında önemli futbol adamlarıyla; son olarak Premier Lig’in kurucusu David Dein’le sohbetler gerçekleştirildi. Altyapısıyla örnek olan İzmir ekibi Altınordu incelendi.
AZİZ YILDIRIM, KONYA DEPLASMANINDA ÖĞRENDİ!
Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda Konyaspor deplasmanına giderken Ali Koç'un adaylığı, deplasmanda 1-0 kazanılan zorlu mücadeleden sonra öğrenildi. Aziz Yıldırım uzunca bir aradan sonra ilk kez böyle bir davete katılıyordu.
Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün aktardığına göre maç boyunca tüm yöneticiler sahaya konsantre olduklarından, sosyal medyada yayılmaya başlayan Ali Koç’un açıklamalarından haberdar değillerdi. Bitiş düdüğünden sonra öğrendiler. Kimse de şaşırmadı.
GÖZLERİ DOLDU!
Fenerbahçe, 1-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının rövanşında Krasnodar'ı Ülker Stadı'nda ağırladı, mücadele 1-1 sona erince sarı-lacivertli kulüp Avrupa'ya veda etti. Ancak maça Ali Koç damga vurdu!
Sahada istenileni veremeyen amaçsız bir futbolcular topluluğu vardı. Buna rağmen destek sürdü ancak 75. dakikaya kadar... Bu dakikada pozisyon bulmakta zorlanan, istenileni veremeyen futbolculara tribünlerde ıslıklı tepkiler ve yuhalamalar başladı.
Bunun ardından da tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi yine Ülker Stadı’nı dolduran taraftarlar hep bir ağızdan “Yönetim istifa” diye bağırmaya başladı.
Ardından da Fenerbahçeli taraftarlar, daha önce ilk kongrede başkanlığa aday olacağını açıklayan Koç lehine tezahüratlarda bulundu.
Maçı locasında izleyen Koç’un olduğu bölüme dönen taraftarlar, “Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon” diye tezahürat yaptı.
Hüzünlenen ve gözleri dolan Koç ise taraftarlara el işaretiyle “Sakin olun” demekle yetindi. Ali Koç'un gözleri doldu ancak taraftara sükunet çağrısı yaptı. Peki Ali Koç, bu tarihi hareketi neden yaptı?
Ali Koç, Krasnodar maçında da Fenerbahçeli taraftarlara eliyle yaptığı "Sakin olun" hareketinde "Sakin olun. 19 yıllık başkan zor durumdayken kongre için ortaya çıkılmaz" diye bir mesaj verdi.
RESMEN DUYURDU!
Ali Koç, daha önce yaptığı adaylık açıklamasını ilk kez resmi olarak 21 Eylül 2017'de dile getirdi. O dönem başkanı olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25. yıl kuruluş etkinliklerinde konuşan Ali Koç, 13 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa ederek adaylığını duyurdu.
Ali Koç'un açıklama yaptığı sırada birçok kişi "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yapıldı."BaşkanAliKoçKonuşuyor" hashtag'i, Twitter'da kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan konusu oldu!
NASIL FENERBAHÇELİ OLDU?
Ali Koç, Habertürk TV'de, nasıl Fenerbahçeli olduğunu da anlatmıştı. Koç, "Abim Mustafa maçlara giderdi. Bizim evde çalışan Kamer Kaya, önce abimi sonra da beni Fenerbahçeli yaptı." ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLUK HAYALİYDİ!
Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığının çocukluk hayali olduğunu şu sözlerle anlattı: " Fenerbahçe başkanlığı hep kafamdaydı. Hayal olarak vardı. 29 yaşımda döndüm ben Türkiye'ye. Başkanlık için 50 yaşını işaret ederdim, arkadaşlarım da beklenir mi diye sorardı. 50 yaş derken de planlanmış bir şey değildi."
AZİZ YILDIRIM'LA ARALARI NE ZAMAN AÇILMAYA BAŞLADI?
Ali Koç, daha önce yönetiminde yer aldığı Aziz Yıldırım'la aralarındaki ilişkinin kopuşu olarak 2014'ü işaret etti ve şunları söyledi:
"Aziz Yıldırım ile kopuş, Haziran 2014'te başladı. Fenerbahçe için yeniden yargılanma başlamıştı, ben o dönem İngiltere'deydim. Kampanyaya katılanlara teşekkür edildi. Aziz Yıldırım ise 'Siz mi birsene cezaevinde yattınız? Siz kimsiniz ki teşekkür ediyorsunuz?' dedi ve hevesimiz kursağımızda kaldı"
"O bir sene içerisinde hiç görüşmedik ta ki 2015 seçimlerinden bir hafta öncesine kadar. Bir Faruk Ilgaz'ın cenazesinde ayaküstü 'Merhaba' dedi, bir de bir düğünde ayrı masalarda oturduk."
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