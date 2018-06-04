Ali Koç'un başkanlık serüveni...

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 20 yıldır görevde olan Aziz Yıldırım'ı geride bırakan Ali Koç, sarı lacivertli kulübün yeni başkanı oldu. "Herkese teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde buralara geldik. Onlar bize, biz onlara inandık. Bir hayal gerçekleşmek üzere" diyen Ali Koç'un çocukluk hayali gerçek oldu! Peki Ali Koç Fenerbahçe'ye nasıl başkan oldu? İşte tarihi zaferin perde arkası ve Ali Koç'un başkanlık serüveni...