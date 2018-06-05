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Hem Yeşilyurt hem de Selçuk'taki tesisleri çok beğendiğini, Altınordu projesinin çok sağlam olduğunu ifade eden Comolli ise "Her şeyden önce filozofik bir futbol felsefesi gördüm ve etkilendim. Bu proje başarıya ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ben de her ortamda destek olacağıma söz veriyorum." diye konuşmuştu.