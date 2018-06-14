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COMOLLI: Bu konu çok basit. Ben Aykut hocayla toplantı yaptım. Toplantıdan gerçekten çok keyif aldım. Çok kibar, işini çok seven bir insan. Kendisinden her departman için rapor alıyorum. Daha sonra bir karar alacağım. Yönetime bildireceğim.