Fenerbahçe'de teknik direktör konusu sonunda sonuca bağlanıyor...
BeIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe'de ibre yabancı hocaya döndü.
Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Damien Comolli anlaşmaya vardığı ismi haftasonuna kadar açıklayacak.
Comolli'nin görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü yeni teknik adamın isminin bugüne kadar hiçbir basın organında yazılmadığı öğrenildi.
Yeni teknik adamın yardımcısının ise Fenerbahçe ve Türk Futbolunu yakından tanıyan bir profil olacağı ifade ediliyor.
Comolli ve Başkan Ali Koç, Aykut Kocaman ile bir araya gelerek alınan kararı açıklayacak ve kendisine teşekkür edecek.
Yeni teknik adamın açıklanmasının ardından transferde de düğmeye basacak olan sarı lacivertliler, listelerindeki isimlerle hızlı bir şekilde sözleşme imzalamaları bekleniyor.
Yaş ortalamasını düşürmek amacıyla yola çıkan Comolli'nin ilk olarak genç ve kiralık isimlere yönelmesi bekleniyor.
İMZA TÖRENİNDE NE DEMİŞLERDİ?
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin imza töreninde başkan Ali Koç ve Comolli, teknik direktör konusuyla ilgili açıklamalar yapmıştı.
ALİ KOÇ: Aykut hocamızla iki kere görüştüm. Mevcut resim için çok yardımcı oldu. Bu kadroyu ikinci yapmak bence çok büyük başarıdır. Bununla beraber beklentilerimizi paylaştık. Net bir şey söyleyebilirim, yerli hocayla devam edeceksek Aykut hocayla devam edeceğiz. Ersun hocayla görüştüler falan nereden çıktı bilmiyorum.
Yerli hocayla devam edersek başkası olmayacak. Kendisinden cumaya kadar süre istedim. Damien'ın çalışmaları biraz daha süre istiyor. Gelecekle ilgili her türlü opsiyonumuzu değerlendireceğiz. Kimsenin baskısı altında kalmadan, duygusallığa minimum yer vererek karar almaya çalışıyoruz. Yakın zamanda kararımızı paylaşacağız.
COMOLLI: Bu konu çok basit. Ben Aykut hocayla toplantı yaptım. Toplantıdan gerçekten çok keyif aldım. Çok kibar, işini çok seven bir insan. Kendisinden her departman için rapor alıyorum. Daha sonra bir karar alacağım. Yönetime bildireceğim.
Teknik direktör konusunda piyasada çok hakimiz. Boştaki ve takımlarından ayrılmak isteyen teknik direktörleri biliyoruz. Yerli bir hocayla çalışırsak kesinlikle Aykut Kocaman'la çalışacağız. Yabancı isimler için de çok çalıştık. Çok iyi araştırma yaptık. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.