Fenerbahçe'ye bir Brezilyalı daha geliyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Sevilla’nın 10 numarası Ganso ile Fenerbahçe ilgileniyor. 28 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon La Liga’da çıktığı 8 maçta 2 gol attı.

Sevilla formasıyla bu sezon tüm kupalarda 10 maçta şans bulan Paulo Henrique, 4 gol 1 asistlik bir performans sergiledi ve 736 dakika sahada kaldı. Kariyerinde Santos, Sao Paulo ve Sevilla dışında bir takımda forma giymeyen Ganso, toplamda 301 maça çıktı ve 50 gol kaydetti. Brezilyalı yıldız, 6 kez de milli takım formasını giydi.