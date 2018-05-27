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Fas asıllı Belçikalı olan Chadli, sol kanatta oynuyor ve 28 yaşında. Tecrübeli oyuncu ayrıca orta alanda da görev yapabilme özelliğine sahip. Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan Chadli, iki yıl önce Tottenham’dan West Bromwich’e geldi.