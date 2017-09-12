Fenerbahçe ofansif sorunları çözmek istiyor

Vardar’a elenerek Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe için ligde de işler yolunda gitmiyor... Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Göztepe ve Trabzonspor beraberliklerinin ardından Gençlerbirliği’ni yenen fakat Başakşehir’e yenilerek taraftarını bir kez daha kahreden Kanarya’da teknik direktör Aykut Kocaman da sorunları nasıl çözeceğini düşünüyor. Deneyimli teknik adam, akımın ilk 4 haftadaki ofansif gayretinden memnun kalsa da 3. bölgede yaşanan basit hataları nedeniyle gol sorunu yaşandığını düşünüyor. F.Bahçe, Süper Lig’de oynadığı 4 karşılaşmada toplam 51 orta yapan ve bunların 12’sinde isabet sağlarken, takımın orta kalitesinden şikayetçi olan kocaman, bu sorunu çözmek için kolları sıvadı.

‘BAKARAK ORTA YAPIN!’

Medipol Başakşehir maçının ardından pazar günü yapılan idmanda öğrencileriyle konuşan Aykut Kocaman, orta konusundaki şikayetlerini dile getirdi. Oyuncuları daha dikkatli olmaları konusunda uyaran deneyimli hoca, “Topa sahip oluyoruz. Oyunu rakip yarı alana da yıkıyoruz fakat bir türlü atakları neticelendiremiyoruz. Özellikle kanatları çok iyi kullanıyoruz fakat orta kalitemiz aynı seviyede değil. Daha dikkatli daha bakarak ortalar yapmalıyız. Orta kalitesini yükseltmeliyiz” ifadelerini kullandı. Kocaman, tüm hafta boyunca kanat ve bek oyuncularına forvetlerin de dahil olacağı orta organizasyonlarına yönelik idmanlar yaptıracak. Bu sayede gol sorununu çözmeyi planlayan kocaman, futbolculardan da ekstra çalışmalar yapmasını istedi.

EKİCİ GERİ DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan ve yaklaşık bir haftadır da takımla birlikte yapılan çalışmalara katılan Mehmet Ekici, Başakşehir karşısında riske edilmemiş ve maç kadrosuna alınmamıştı. Henüz Sarı-Lacivertli formayla resmi karşılaşmaya çıkamayan 27 yaşındaki orta sahanın sakatlığının tamamen geçtiği ve bugünkü antrenmanda da takımla birlikte çalışacağı öğrenildi. Ekici’nin teknik direktör kocaman’ın da onay vermesi halinde Alanya maçının kadrosunda olabileceği belirtildi.

ALPER POTUK DERBİYE

Mehmet Ekici’den gelen haberler yüzleri güldürürken; Alper Potuk’un sakatlığının uzaması keyifleri kaçırdı. Avrupa Ligi’ndeki Vardar maçında sakatlanan ve kasık bölgesinde 2. dereceden yırtık tespit edilen yıldız oyuncunun, sorun yaşadığı bölgede tutulma hissedildi. Tedavi süreci devam eden Alper’in Alanya maçında riske edilmeyeceği fakat Beşiktaş’la oynanacak derbide takıma dönebileceği ifade edildi.