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Tecrübeli golcü, “Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Biz başka statlardan bundan daha kötü durumlar yaşadık. Ama hiçbir zaman Türk futbolunun imajını bu hale getirecek bir şekilde sahayı terk etmedik. İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar” dedi.