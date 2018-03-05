Fenerbahçe Orduevi davasında sanıklar son savunmasını yapıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına almaya çalışan, dördü rütbeli biri tutuklu olmak üzere 40 askerin yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaanın açıklanmasının ardından sanıklar son savunmalarını yapıyor.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kayhan Sönmez ile 3 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya, er olan 36 tutuksuz sanık katılmadı.
Müdahil kurumlar TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı adına da birer avukatın hazır bulunduğu duruşmada, bir önceki celse savcılığın sunduğu mütalaaya ilişkin sanıkların son savunmasının alınmasına geçildi.
AA'nın haberine göre; tutuklu sanık Kayhan Sönmez, son savunmasını yapmak üzere süre talebinde bulundu. Duruşmaya katılan diğer sanıklar ise son savunmalarını yaparak, beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Sönmez'in süre talebini reddederek, sanık Sönmez'in savunmasını yapmasını istedi. Bunun üzerine sanık Sönmez, son savunmasını yapmaya başladı. Duruşma, sanığın beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.
İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, rütbeli askerler Kayhan Korkmaz, Fahri Sivri ve Recai Yeğen, Faruk Yüksel ile 36 er "sanık" sıfatıyla yer alıyor.
Tüm sanıkların "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İddianamede, Üsteğmen Kayhan Korkmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", diğer 39 sanık hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Darbe girişimi öncesi İstanbul'daki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda darbeciler tarafından yapılan toplantılarda, darbe kalkışması kapsamında hangi kurum ve kuruluşlara ait binalarla hangi köprü ve karayolu geçiş noktalarının kontrol altına alınacağı hususunun kararlaştırıldığı aktarılan iddianamede, toplantılarda köprülerin, önemli karayolu geçiş noktalarının, havalimanlarının, AKOM, Valilik, Telekom, belediye, televizyon kanalları, Emniyet Müdürlüğü ve benzeri bir kısım kurum ve kuruluşların yanı sıra, Fenerbahçe Orduevi'nin de kontrol altında tutulmasına karar verildiği hatırlatılıyor.
İddianamede, Fenerbahçe Orduevi'ni kontrol altına alma görevinin sanık Üsteğmen Kayhan Korkmaz'a verildiği belirtilerek, orduevinin neden hedef seçildiği şöyle anlatılıyor:
''Çeşitli nedenlerle başka illerden İstanbul iline gelen rütbeli askeri personellerin genellikle burada konakladıkları, olay gecesi darbe karşıtı tavır ve davranış göstermeleri muhtemel bir kısım askeri personelin orduevinde bulunabileceklerinin öngörüldüğü, Fenerbahçe Orduevi'nin kontrol altına alınarak, geçici olarak burada kalan rütbeli askeri personellerin, başka rütbeli asker kişilerle irtibatlarının kesilmesinin ve hareket kabiliyetlerinin tamamen ortadan kaldırılmasının amaçlandığı tespit edilmiştir.''
Davanın 19 Şubat'ta görülen duruşmasında cumhuriyet savcılığı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Mütalaada, Üsteğmen Kayhan Korkmaz ile uzman çavuşlar Fahri Sivri, Recai Yeğen ve Faruk Yüksel'in "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Mütalaada er olan diğer 36 sanığın ise beraati talep edildi.
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