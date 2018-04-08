51 puanla Süper Lig'in 4. sırasında yer alan Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'u ağırlıyor...
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FENERBAHÇE: 0 - OSMANLISPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Halil Umut Meler
FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Yalçın, Ceyhun, Pinto, Anıl, Muhammed, Musa, Umar, Serdar, Regattin, Mehmet Batdal
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
JANSSEN VE AATIF YOK
Zirve yarışından kopmak istemeyen F.Bahçe, Osmanlıspor karşısına sadece iki eksikle çıkacak. Sarı-Lacivertliler’in bu zorlu sınavında sakatlığı tam düzelmeyen Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Aatif Chahechouhe, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.
İKİ YILDIZ SINIRDA
Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesinde iki önemli oyuncu kart sınırında bulunuyor... Sarı-Lacivertliler’de sarı kart ceza sınırında bulunan Roberto Soldado ile İsmail Köybaşı, bugünkü maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev alamayacak.
OSMANLI 5 MAÇTIR YIKILMIYOR
Fenerbahçe'nin bugünkü rakibi Osmanlıspor son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Düşme hattının bir basamak yukarısında 28 puanla 15. sırada bulunan Başkent ekibi son 5 maçını kaybetmedi. Söz konusu dönemde Osmanlıspor, 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarı- sında Ankara’da oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona ermişti.
FENERBAHÇE İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Sahasındaki son 2 maçı kazanamayan ve 5 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına tutunmak için seyircisi önünde bu sefer galip gelerek iddiasını devam ettirmeye çalışacak.
Düşme hattının bir basamak yukarısında 28 puanla 15. sırada bulunan Osmanlıspor ise son 5 maçını kaybetmedi. Söz konusu dönemde başkent ekibi, 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İki takım arasından sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.
KALESİNDE 3 MAÇTIR GOL GÖRMEDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi. Sarı-lacivertli ekip ligin 25. haftasında konuk olduğu Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 gol kaydetti. 26. haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol olmazken, 27. haftada oynanan Kayserispor maçında sarı-lacivertliler kalesinde gol görmeyip mücadeleden 5-0'lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla ligde en uzun gol yememe serisini de elinde bulunduruyor.
GIULIANO'DAN SON 6 MAÇTA 5 GOL
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, ligde forma bulduğu son 6 mücadelede 5 gol kaydetti. Ligin 22'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 20 ve 60'ıncı dakikalarda gol bulan Giuliano, 24'üncü haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinin 57'nci dakikasında, 25'inci hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 90+2'nci dakikasında, son olarak ise 27'nci haftadaki 5-0'lık Kayserispor maçının 86'ncı dakikasında fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu 23'üncü haftadaki Beşiktaş, 26'ncı haftadaki Galatasaray karşılaşmalarında ise gol bulamadı.
ÜLKER STADYUMU
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