Spor Toto Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe Osmanlıspor maçı ile devam edecek. Fenerbahçe liderlik diyecek, Osmanlıspor lige devam diyecek. İki takımında amacı farklı olacak. Futbolseverlerin merak ettiği Fenerbahçe Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE 51 PUANDA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Osmanlıspor'la karşılaşacak. Ligde geçen hafta Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenen sarı-lacivertliler, 51 puanla 4. sırada bulunuyor.

Sahasındaki son 2 maçı kazanamayan ve 5 puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına tutunmak için seyircisi önünde bu sefer galip gelerek iddiasını devam ettirmeye çalışacak.

OSMANLISPOR 28 PUANDA

Düşme hattının bir basamak yukarısında 28 puanla 15. sırada bulunan Osmanlıspor ise son 5 maçını kaybetmedi. Söz konusu dönemde başkent ekibi, 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

İki takım arasından sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe'de sakatlığı tam düzelmeyen Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Aatıf Chahechouhe, Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde sarı kart ceza sınırında bulunan Roberto Soldado ile İsmail Köybaşı, maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev alamayacak.

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan ALi, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Yalçın Ayhan, Anıl, Pinto, Muhammed, Serdar, Regattin, Umar Aminu, Ceyhun, Lumanza, Mehmet Batdal

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz