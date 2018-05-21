Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid'e 85-80 kaybettikleri THY Euroleague Finali'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Obradovic "Burada iki iyi maç oynadık. Bugün maçı kaybettik ama sonucu ufak detaylar belirledi. Takımımın ortaya koyduğu performanstan mutluyum. dediğim gibi küçük detaylar belirleyici oldu. Savunmamız normal seviyesinde değildi. Onun haricinde çemberin altında kolay atışlar kaçırdık. Taraftarımızla birlikte buralara yükseldik, onlar hep bizim bir parçamız oldu" dedi.

> Fenerbahçe Doğuş, 4. kez yer aldığı Dörtlü Final'de 3. defa Real Madrid'le karşılaştı.

> Tarihindeki ilk kez 2014-2015'te katıldığı Dörtlü Final'de sarı-lacivertliler, ilk maçta Real Madrid'le karşılaşmış ve rakibine yenilerek finale çıkamamıştı.

> Geçen sezon İstanbul'daki Dörtlü Final'de de bu iki takım ilk maçta karşı karşıya geldi. Bu sefer rakibini yenerek finale çıkan taraf sarı-lacivertliler olmuştu.

> Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid, tarihinde 18. kez bu kulvarda finale kaldı.

> Avrupa Ligi'ni 10 defayla en fazla kazanan takım olan Real Madrid, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2018-2018 sezonlarını şampiyon tamamladı. Real Madrid, 8 final maçını ise kaybetti.

> Obradovic'in başında olduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde yer aldıkları 12 finalin üçünü kaybetti.

> Toplamda 24. sezonunda 18. kez Dörtlü Final'de yer alan Obradovic, takımlarıyla 12 defa finale çıkma başarısı gösterdi.

> Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında Maccabi Tel Aviv'e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı. Tecrübeli başantrenör 2015-2016 sezonunda ise Fenerbahçe'yle finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olmuştu.