Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ile bu akşam THY Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde basketbolseverler, merakla maçın yayınlanacağı kanalı ve maçın başlama saatini araştırıyor. Peki Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.
FENERBAHÇE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Real Madrid maçı için heyecanla bekleyen taraftarlar, maçın yayınlanacağı kanalı ve maçın başlama saatini araştırıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak. Heyecanla beklenen Fenerbahçe - Real Madrid maçı canlı olarak beIN SPORTS 3 kanalından yayınlanacak.
Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertliler, 14 haftalık periyodu 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Son maçında İsrail'de Maccabi FOX'a 82-73 kaybeden sarı-lacivertlilerde, bu karşılaşmada sakatlanan Nikola Kalinic, yarın forma giyemeyecek.
İspanyol temsilcisi ise inişli çıkışlı bir performans gösteriyor. İlk 4 maçını kazanan, sonraki 7 karşılaşmada ise 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, son 3 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı. Toplam 8 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan İspanyol ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.
Real Madrid, geride kalan sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Sergio Llull'ü sakatlığından dolayı hiç kullanamadı. Eflatun-beyazlılar, 4 ve 5 numaraları Gustavo Ayon, Ognjen Kuzmic ile Anthony Randolph'u da sakatlıklarından ötürü uzun süredir kadroya dahil edemiyor.
İki takım arasında oynanan son maçta Real Madrid evinde 96 - 87 galip gelmişti.
Fenerbahçe ve Real Madrid arasındaki son 10 maçta Fenerbahçe 7, Real Madrid 3 galibiyet aldı.
Fenerbahçe, oynadığı son 10 maçta hiç mağlubiyet almadı.
Real Madrid, oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Fenerbahçe Doğuş
|Oyuncu
|Dak.
|Sayı
|Rbd
|Ast
|Brad Wanamaker
|30,6
|0,0
|0,0
|0,0
|Jan Vesely
|30,1
|0,0
|0,0
|0,0
|Luigi Datome
|27,4
|0,0
|0,0
|0,0
|Kostas Sloukas
|27,4
|0,0
|0,0
|0,0
|Nicolo Melli
|26,6
|0,0
|0,0
|0,0
|James Nunnally
|22,9
|0,0
|0,0
|0,0
|Jason Thompson
|14,6
|0,0
|0,0
|0,0
|Marko Guduric
|14,1
|0,0
|0,0
|0,0
|Bobby Dixon
|10,3
|5,0
|1,5
|1,8
|Ahmet Düverioğlu
|7,9
|0,0
|0,0
|0,0
|Nikola Kalinic
|7,5
|1,0
|2,0
|1,0
|Sinan Güler
|4,3
|0,0
|0,0
|0,0
|Melih Mahmutoğlu
|4,1
|0,0
|0,0
|0,0
Real Madrid
|Oyuncu
|Dak.
|Sayı
|Rbd
|Ast
|Gustavo Ayon
|28,0
|11,0
|8,0
|3,6
|Luka Doncic
|26,2
|0,0
|0,0
|0,0
|Trey Thompkins
|24,7
|9,8
|6,2
|1,2
|Facundo Campazzo
|22,9
|0,0
|0,0
|0,0
|Jeffery Taylor
|22,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Anthony Randolph
|21,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Rudy Fernandez
|19,3
|0,0
|0,0
|0,0
|Fabien Causeur
|18,5
|6,1
|0,0
|1,9
|Edy Tavares
|17,4
|7,6
|5,8
|0,5
|Felipe Reyes
|16,6
|0,0
|0,0
|0,0
|Jaycee Carroll
|12,9
|0,0
|0,0
|0,0
|Jonas Maciulis
|12,1
|0,0
|0,0
|0,0
|Dino Radoncic
|7,6
|1,0
|0,4
|0,2
|Santiago Yusta
|7,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Chasson Randle
|6,3
|0,0
|0,0
|0,0
|Ognen Kuzmic
|5,0
|0,0
|0,0
|0,0
FENERBAHÇE DOĞUŞ, DÖRTLÜ FİNAL'DE GALİP GELDİ
Sarı-lacivertliler, geçen sezon Dörtlü Final'in ilk maçında rakibini mağlup ederek şampiyonluğa yürümüştü.
İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenen Dörtlü Final'in ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 84-75 yenerek finale yükselmiş ve şampiyon olmuştu.
İki takım arasında bugüne dek THY Avrupa Ligi'nde oynanan 13 maçın 6'sını sarı-lacivertliler, 7'sini ise Real Madrid kazandı.
Fenerbahçe Doğuş, son yıllarda ise rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle 2016 yılından bu yana oynadığı 6 resmi maçın 5'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip evinde ise rakibi karşısında sahaya çıktığı son 4 müsabakayı da galip bitirmeyi başardı.
Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, 2 asist daha yapması durumunda Avrupa Ligi kariyerinde 500. asistine ulaşacak.
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