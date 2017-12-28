Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ile bu akşam THY Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde basketbolseverler, merakla maçın yayınlanacağı kanalı ve maçın başlama saatini araştırıyor. Peki Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları.

FENERBAHÇE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Real Madrid maçı için heyecanla bekleyen taraftarlar, maçın yayınlanacağı kanalı ve maçın başlama saatini araştırıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak. Heyecanla beklenen Fenerbahçe - Real Madrid maçı canlı olarak beIN SPORTS 3 kanalından yayınlanacak.

Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertliler, 14 haftalık periyodu 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Son maçında İsrail'de Maccabi FOX'a 82-73 kaybeden sarı-lacivertlilerde, bu karşılaşmada sakatlanan Nikola Kalinic, yarın forma giyemeyecek.

İspanyol temsilcisi ise inişli çıkışlı bir performans gösteriyor. İlk 4 maçını kazanan, sonraki 7 karşılaşmada ise 6 yenilgi yaşayan Real Madrid, son 3 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı. Toplam 8 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan İspanyol ekibi, averajla 6. sırada yer alıyor.

Real Madrid, geride kalan sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) Sergio Llull'ü sakatlığından dolayı hiç kullanamadı. Eflatun-beyazlılar, 4 ve 5 numaraları Gustavo Ayon, Ognjen Kuzmic ile Anthony Randolph'u da sakatlıklarından ötürü uzun süredir kadroya dahil edemiyor.

İki takım arasında oynanan son maçta Real Madrid evinde 96 - 87 galip gelmişti.

Fenerbahçe ve Real Madrid arasındaki son 10 maçta Fenerbahçe 7, Real Madrid 3 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, oynadığı son 10 maçta hiç mağlubiyet almadı.

Real Madrid, oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe Doğuş

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Brad Wanamaker 30,6 0,0 0,0 0,0 Jan Vesely 30,1 0,0 0,0 0,0 Luigi Datome 27,4 0,0 0,0 0,0 Kostas Sloukas 27,4 0,0 0,0 0,0 Nicolo Melli 26,6 0,0 0,0 0,0 James Nunnally 22,9 0,0 0,0 0,0 Jason Thompson 14,6 0,0 0,0 0,0 Marko Guduric 14,1 0,0 0,0 0,0 Bobby Dixon 10,3 5,0 1,5 1,8 Ahmet Düverioğlu 7,9 0,0 0,0 0,0 Nikola Kalinic 7,5 1,0 2,0 1,0 Sinan Güler 4,3 0,0 0,0 0,0 Melih Mahmutoğlu 4,1 0,0 0,0 0,0

Real Madrid

Oyuncu Dak. Sayı Rbd Ast Gustavo Ayon 28,0 11,0 8,0 3,6 Luka Doncic 26,2 0,0 0,0 0,0 Trey Thompkins 24,7 9,8 6,2 1,2 Facundo Campazzo 22,9 0,0 0,0 0,0 Jeffery Taylor 22,0 0,0 0,0 0,0 Anthony Randolph 21,0 0,0 0,0 0,0 Rudy Fernandez 19,3 0,0 0,0 0,0 Fabien Causeur 18,5 6,1 0,0 1,9 Edy Tavares 17,4 7,6 5,8 0,5 Felipe Reyes 16,6 0,0 0,0 0,0 Jaycee Carroll 12,9 0,0 0,0 0,0 Jonas Maciulis 12,1 0,0 0,0 0,0 Dino Radoncic 7,6 1,0 0,4 0,2 Santiago Yusta 7,0 0,0 0,0 0,0 Chasson Randle 6,3 0,0 0,0 0,0 Ognen Kuzmic 5,0 0,0 0,0 0,0

FENERBAHÇE DOĞUŞ, DÖRTLÜ FİNAL'DE GALİP GELDİ

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Dörtlü Final'in ilk maçında rakibini mağlup ederek şampiyonluğa yürümüştü.

İstanbul'da 19-21 Mayıs'ta düzenlenen Dörtlü Final'in ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, rakibini 84-75 yenerek finale yükselmiş ve şampiyon olmuştu.

İki takım arasında bugüne dek THY Avrupa Ligi'nde oynanan 13 maçın 6'sını sarı-lacivertliler, 7'sini ise Real Madrid kazandı.

Fenerbahçe Doğuş, son yıllarda ise rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisiyle 2016 yılından bu yana oynadığı 6 resmi maçın 5'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip evinde ise rakibi karşısında sahaya çıktığı son 4 müsabakayı da galip bitirmeyi başardı.

Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, 2 asist daha yapması durumunda Avrupa Ligi kariyerinde 500. asistine ulaşacak.

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