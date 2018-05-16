Fenerbahçeli futbolcular, 7-0 kazanılan Kardemir Karabükspor deplasmanı dönüşünde uzun süre mutlu sona ulaşıp ulaşamayacaklarını konuştular.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Saatlerce süren sohbette kimi oyuncu şampiyon olmalarına adak adadı, kimi ise kafasındaki senaryoyu anlattı. Kupayı kaybetmenin ardından çok büyük üzüntü yaşayan futbolcular, sezon boyunca kendi aleyhlerine gelişen olayların belki bu son düzlükte tersine dönebileceğinin altını çizdiler. Sezon boyunca neredeyse yaşamadıkları olumsuzluk kalmayan futbolcular bu defa şansın kendilerine gülmesi için temennide bulundular.

''DEVRE ARASI ÇOK KRİTİK''

Saatlerce süren muhabbette son hafta maçların devre arasının önemine dikkat çekildi. Sarı-Lacivertli futbolcular, “Şampiyonluk şansımız mucize gibi gözükse de oynanmamış 3 tane maç var. Devre arası çok kritik. Rakiplerimiz devre arasına önde giremezlerse ve biz bunu başarırsak üzerilerindeki stres ikinci yarıda çok artar. Bu yüzden mutlaka ilk 45 dakikayı önde kapamamız gerekiyor” ifadelerini kullandılar.

KOCAMAN, YANAL'I GEÇTİ

Spor Toto Süper Lig’de son haftaya girilirken Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Ersun Yanal ile şampiyonluk yaşanan 2013-2014 sezonundan daha iyi hücum performansı sergiledi. Sarı-Lacivertliler 7-0’lık galibiyetle ligin en golcü takımı haline geldi. Gol sayısını 75’e yükselten Kanarya, lider Galatasaray’ın 1 gol önünde bulunuyor. Özellikle oynattığı hücum futboluyla taraftarlardan övgü alan Ersun Yanal’ın döneminde Fenerbahçe, son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 sezonunda Süper Lig’in en golcü takımı olarak 34 haftada 74 gol kaydetmişti.