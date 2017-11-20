Fenerbahçe Sivasspor maçının yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: YİNE KALİTE FARK ETTİRDİ

Türkiye Ligi son derece zor bir lig... Burada ayakta kalmak istiyorsanız ‘savaşmaya’ her daim açık olmalısınız. Rakipler sert oynar. Taktik ve teknik olarak yetersiz olsalar da çok mücadele ederler. Ayrıca yabancı serbestliği ile kaliteli 2-3 isim de var kadrolarında artık. Dolayısıyla şampiyonluk adayı ‘büyük’lerin taktik olarak fark yaratabilen hocalara, mücadeleden kaçmayan, korkmayan oyunculara en önemlisi kaliteyle fark yaratabilecek ayaklara ihtiyacı var. F.Bahçe dün mücadele 11’i ile sahadaydı. Kocaman ‘ne olursa olsun 3 puan’ olarak baktığı maçlardan biri olarak planlamıştı maçı ve Josef-Topal ikilisi geri dönmüştü.

Hocanın amacı gol yemeyeyim, önde basayım ve bir şekilde karambolle falan gol bulayım şeklindeydi. İlk devre 44 dakika boyunca istediklerini yaptılar. Bastılar, çıkartmadılar ve karambol de buldular aslında.

Nitekim öne de geçtiler ve devreyi önde bitirdiler. 2. yarının başında ilk atakta gol yediler ama bu kez dağılmadılar. Yine basmaya ve rakibi çıkarmamaya çabaladılar. Anormal bir karambolde 2-1 buldular ve sonra devreye Yaşar Kemal Uğurlu’nun kırmızı kartı girdi. Maçın başından itibaren ev sahibinin lehine çaldığı düdükler Bifouma’yı çıldırttı. O da kırmızı görünce Sivas teslim oldu. Sonraki 2 gol tam anlamıyla Soldado kalitesi.

Dünkü 3 puan, Beşiktaş’ın 2 puan; G.Saray’ın hem 3 puan hem fors kaybettiği haftada takıma moral olacaktır. Bu haftayı iyi geçirecekler.

Muhtemelen krizdeki hocasız Antalya’yı da yeneceklerdir. Ama takımın mutlak kalite takviyesine ihtiyacı var. Soldado her zaman böyle boş alan bulamaz, bir çiçekle (Valbuena) ile de bahar gelmez.

Fenerbahçe bilhassa deplasmanlarda çok zorlanmaya devam edecektir. Devre arasına kadar kalan 5 maçta 13 puan alıp devre arasında ciddi takviye yaparlarsa şampiyonluk için ümit doğabilir.

SOLDADO

İspanyol forvetler bu ligde çok iş yapmıyor. Ancak dünkü gibi alan bulduklarında kaliteleri otaya çıkıyor. Sağ ayağının içi ve dışıyla çok kaliteli 2 vuruş yaptı.

SİVASSPOR

İyi takım olarak göründüler ama Fenerbahçe’den fazla çekindiler. Bifouma hakemle polemikte iken arkadaşını oradan alıp götürecek bir kaptana da sahip değiller.

3 SANİYEDE 2 DİREK VE GOL Sivasspor maçı Fenerbahçe için büyük önem taşıyordu... Çünkü Beşiktaş berabere kalmış, Galatasaray da yenilmişti. Zirveyi yakalamak için alınacak 3 puan gerekiyordu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Sarı-Lacivertliler 47. dakikada Bifıouma’nın golüyle şok yaşadı. Bunun ardından Fenerbahçe bastırmaya başladı. Dakikalar 62’yi gösterdiğinde ise inanılmaz bir an yaşandı. 3 saniye içerisinde Jansen’in iki kafa vuruşu direkten döndükten sonra Soldado röveşata ile topu ağlara göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi.

FAİK ÇETİNER: KOCAMAN MORAL

Maç Fenerbahçe için yeniden zirveye tutunma ve şampyonluk hesapları yapma 90 dakikasıydı. Öyle ya Beşiktaş evinde 2 puan bırakmış, Galatasaray hezimete uğrayıp dağılmıştı. Milli arayı çalkantılı geçiren, Kocaman’ı tartışan Fenerbahçe için oyun 3 puanın da ötesinde bir maçtı. Puan cetvelindeki yeri, deplasman başarıları ile Sivas ciddi bir rakipti. Moralsiz Fenerbahçe’nin çok da önemli eksikleri (Valbuena, Isla, Neto, Alper Potuk) vardı. Kadrolar açıklandığında tribünde homurdanmalar, sosyal medyada yazışmalar başladı. Hocası ile problem yaşadığı iddia edilen Mehmet Topal ilk 11’de, Ozan ise kulübedeydi. Yani uzun bir aradan sonra Josef ile Mehmet Topal buluşmuştu.

Oyunun ilk 45 dakikasında Fenerbahçe rakibine pek göz açtırmadı. Çok iyi mücadele etti, alan daralttı, pres yaptı, çabuk atağa kalktı. Orta alanı kalabalık tutan Fenerbahçe’de Giuliano bu defa hareketli, Janssen ise takımının en isteklisiydi. İki bek, Şener ve İsmail, hücuma katkı yaparak oynadılar. Mehmet Topal, Josef ve Aatif ile orta alanı rakibe kapatan Fenerbahçe’nin golü ise sahada olumlu işler yapmayan Dirar’dan geldi. Golü atınca haftanın kötü görüntüsü de unutuluverdi.

İlk yarının en dikkat çeken özelliği rakibin, rakip kale önüne pek gidemeyişiydi. Sivas’ın tek atağını devre biterken gördük. Ama aynı Sivas, ikinci yarıyla birlikte golü buldu. Neustadter ve Skrtel’in arkasına atılan topta Bifouma, düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı. Şok golle maçın gidişatı değişir diye düşündük. Aykut Kocaman, risk alıp ilk hamlesini çabuk yaptı. Aatif’ı dışarı alıp kulübede unutulan Soldado’yu sahaya sürdü. Fenerbahçe artık sahada çift santrfor görünümlüydü. İşin ilginç yanı, Soldado oyuna girdikten 1 dakika sonra takımını galibiyete taşıyan golü attı. Attığı golle takımına ümit getiren Bifouma ise gördüğü bir sarı kartı mesele yaptı. Bir kart daha görüp kızardı. Bu aynı zamanda takımının da ipini çekmesiydi. Tek farklı yenilgiye rağmen sahada sinirlerine hakim olamayan Sivas’a sonunda da ağır bir fatura çıktı. 10 kişilik rakibi karşısında rahatlayan Fenerbahçe’de moralli Soldado, iki gol daha atıp hat-trick yapınca Kadıköy’de tribünlere de keyif geldi. Sonuçta her şeye rağmen zor bir 90 dakikaydı. Alınan galibiyet hem Aykut hocaya hem futbolculara hem de attığı gollerle Soldado’ya kocaman bir moral oldu. Bakalım bu moral ve hızla Fenerbahçe yeniden havaya girecek mi? Onu da Antalya’da göreceğiz.

SOLDADO: Yeni bir kayba tahammülümüz yoktu. Bizim için ölümcül olarak nitelendirebileceğimiz bir maçtı. Bu anlamda tehlikeli bir karşılaşmaydı. Umuyorum bu akşamları sıklıkla yaşarız.

HAFTAYA OYNAR MI?

Dünkü maçta son 30 dakikada oyuna giren ve hat-trick yapıp döktüren Soldado, haftaya ilk 11’de sahaya çıkar mı?

SEYİRCİ NEDEN YOK?

Beşiktaş evinde 2 puan bırakmış, Galatasaray bozguna uğramış ama Kadıköy yine tenha! Seyirci sizce kimi protesto ediyor?

BÜLENT YAVUZ: BİFOUMA'NIN ATILMASI %100 DOĞRU

Maçın kırılma anı 63. dakikaydı. Bifouma önce sarıyı görüyor sonra hem vücut diliyle hem de mimik ve jestlerle hakemi hiçe sayıyor. Bir de iki eliyle alkışlayarak protesto edince 2. sarıdan atılması kurala uygundu. O pozisyon içerisinde bulunan diğer 2 Sivaslı oyuncunun gördüğü sarılar da doğruydu. Şener’in aldatmadan gördüğü sarı kart doğru değil. Pozisyon penaltı değil ama aldatma asla temaslı olmaz. Hakem burada bir düdük çalacaksa Şener faul yaptı diye Sivas lehine çalmalıydı. Dirar’ın pozisyon içerisinden kurtulmak için sağ kolunun rakibinin yüzüne gelmesi tamamen art niyetsiz ve de bilinçsizdi. Kırmızıdan söz etmek doğru değil. İsmail Köybaşı’nın gördüğü sarı karta gelince, kesinlikle yanlıştı. Pozisyonda İsmail tereyağından kıl çeker gibi topu alıyor.

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