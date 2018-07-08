Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Bas Dost'la ilgili sıcak gelişme yaşanıyor!
Portekiz'de yayın yapan O Jogo'nun haberine göre Sporting Lizbon taraftarlarının, kulüp tesislerine yaptığı saldırıdan sonra sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Bas Dost'un, kulübüyle yollarını henüz resmen ayıramadı!
Konunun hukuksal boyutunun UEFA'ya taşındığı, buna rağmen nihai çözümün henüz gerçekleştirilemediği kaydedildi.
Temsilcileri aracılığıyla Sporting'ten uygun bir bonservis rakamı isteyen Bas Dost'un rakamı, 6-7 milyon Euro civarına kadar indirdiği belirtildi.
Sporx'te yer alan habere göre Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı dile getirilen Bas Dost'un, bu rakamı daha da aşağı indirmek için uğraştığı vurgulandı!
TARİH VERİLDİ!
Bas Dost ile Sporting Lizbon arasındaki görüşmelerin hafta içerisinde nihayete ereceğinin beklendiği ifade edildi.
FENERBAHÇE, UEFA'YI BEKLİYOR
Fenerbahçe, UEFA'dan gelecek habere odaklandı... Sözleşmesi devam etmesine rağmen Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile yollarını ayıran Bas Dost ile el sıkışan Fenerbahçe, UEFA'yı bekliyor.
UEFA, Sporting Lizbon'un mağdur olmaması için bir bonservis ücreti belirleyecek. Fenerbahçe de bu bonservis ücretinin belirlenmesine göre hareket edecek.
30 MAÇTA 27 GOL
Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.
Sporting'den ayrılan tecrübeli golcünün Portekiz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
WILLIAM CARVALHO DA BAS DOST İLE AYNI DURUMDA!
Bas Dost ile benzer bir durumda olan William Carvalho'nun da Inter ile her konuda anlaştığı, İtalyan ekibinin 10 milyon euro teklif ettiği ancak Sporting'in 25 milyon dolar istediği kaydedildi.
BAS DOST KİMDİR?
Son olarak Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon'da oynayan Bas Dost, Lisbon'da yaşanan darp olayının ardından bazı takım arkadaşları ile sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti.
1,96 metre boyundaki Bas Dost, 2011-2012 sezonunda Heerenveen formasıyla 32 gol atmasıyla Eredivisie'de gol kralı oldu.
Hollandalı golcü, 1 Haziran 2012 tarihinde Wolfsburg teknik direktörü Felix Magath'ın ısrarı üzerine Bundesliga takımına 8 milyon € karşılığında transfer olarak beş yıllık sözleşme imzaladı. 28 Mart 2015 tarihinde Hollanda'da ilk resmi milli maçını Türkiye karşısında oynadı.
Sergilediği üstün performansıyla önemli takımların transfer listesine girmeyi başarısı elde eden Bas Dost, 2016 yazında Portekiz ekiplerinden Sporting Lisbon'a 12 milyon euro'ya transfer olmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.