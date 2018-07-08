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WILLIAM CARVALHO DA BAS DOST İLE AYNI DURUMDA!

Bas Dost ile benzer bir durumda olan William Carvalho'nun da Inter ile her konuda anlaştığı, İtalyan ekibinin 10 milyon euro teklif ettiği ancak Sporting'in 25 milyon dolar istediği kaydedildi.