Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni kurulan komitelerinden Sosyal Etkinlikler Tanıtım ve Genişleme Komitesi, ilk büyük organizasyonunu gerçekleştiriyor.

Anadolu Ateşi Dans Grubu, Fenerbahçe Spor Kulübü Sosyal Etkinlikler Tanıtım ve Genişleme Komitesi'nin organizasyonuyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Fenerbahçe'nin kadın üyelerine özel bir gösteri yapacak.

Gösteri davetiyeleri, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kadın üyelere ücretsiz dağıtılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek olan gösteriye binlerce katılımın olması bekleniyor.