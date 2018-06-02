İlk konuşmacı olarak kürsüye gelen Suat Müftüoğlu, konuşması sırasında tribünde bulunan üyeler tarafından tepki gördü. Müftüoğlu, Ali Koç'u destekleyen konuşmasını yaparken, Aziz Yıldırım cephesinden yuhalama geldi.
Daha sonra Müftüoğlu, gelen tepkiler üzerine konuşma hakkı süresi dolmamasına rağmen kürsüden indi.
Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Vefa Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar."
"Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı.
İKİ BAŞKANIN TARAFTARLARI, AYRI TRİBÜNLERDE
Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım destekçilerinin ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.
Suat Müftüoğlu'nun ardından konuşmak için sahneye gelen Haluk Burcuoğlu da, "Kendi futbolcuna küfür eden güruh" açıklamasında bulununca, bu kez Ali Koç'a destek verenler sinirlerine hakim olamadı.
Burcuoğlu, konuşması sırasında tepki çekti. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da bu pek mümkün olmadı.
Tribünde bulunan Başkan Adayı Ali Koç da, gerginleşen tribüne gelerek sakin olmalarını istedi.
"YENİÇERİ" AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ!
Fenerbahçe kongresinde konuşan Kaya Enişte’nin açıklamaları esnasında ve sonrasında tribünlerde gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe Ülker Stadı’nda yapılan seçimli genel kurulda kongre üyesi Kaya Enişte’nin konuşması sırasında ve sonrasında tribünlerde gerginlik yaşandı.
Konuşması esnasında tepki gören Kaya Enişte, kürsüden indikten sonra iki üye arasında tribünde tartışma yaşandı.
Kısa süren bu tartışma çevredeki diğer üyeler tarafından yatıştırıldı.
Fenerbahçeli bir üyenin yaptığı konuşma tepki çekti. Üye, "Bursaspor'da topa afedersiniz öküz gibi vuran Ozan Tufan, Fenerbahçe'de topu tepemiyor bile! 10 liraya aldığınız adamı sonra 2 liraya takasla göndermeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'deki stres bize kaybettiriyor. Sürekli final kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.
"EŞKIYA" DAMGASI!
Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi İlhan Ekşioğlu'nun, Zeki İzci'yi tehdit ettiği iddiası ortaya atıldı. Yaşanan gerginliğin ardından Vefa Küçük, iki başkan adayının destekçilerine seslendi.
Küçük, "Susun! Susun! Dışarı çıkın! 'Eşkıya dışarı' diye bağırmayın. Hepimiz kongre üyesiyiz. Ben kimseyi desteklemiyorum" ifadelerini kullandı.
İHA'nın haberine göre Zeki İzci'nin konuşmasının ardından tribünlerde karşılıklı gerginlik yaşanırken, yönetici Ali Cenk Başak, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü.
Genel Kurul Üyesi Zeki İzci, yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'ı eleştirirken, "Başkanım artık emeklilik vaktiniz geldi" ifadelerini kullandı. İzci'nin konuşmasının ardından tribünlerden büyük tepki gelirken, kürsünün önüne gelen bir grup Zeki İzci'nin önünü kesti.
Bu sırada Yönetim Kurulu masasında oturan yönetici Ali Cenk Başak, oturduğu yerden gelerek İzci'nin üzerine yürüdü. Görevliler Zeki İzci'yi buradan uzaklaştırırken Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yerinden kalkarak duruma müdahale etti.
"Burayı ben yönetiyorum. Kimsenin tarafında değilim" diyerek uyarıda bulunan Vefa Küçük, saha içindekilere de seslenerek, soyunma odalarına yönelen koridordan içeriye gitmelerini istedi.
Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen, kürsüde bir konuşma yaparak Aziz Yıldırım'a teşekkür etti. Ali Koç'u, 2006 yılında Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'ın kazandırdığını vurgulayan Şen şunları söyledi:
"Benim bir rüyam vardı. Türkiye´deki büyük ailelerinin çocuklarının kulüplerde görev almalarıydı bu rüyam. Ali Koç´un başkan adayı olması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için de büyük şans. Aziz Yıldırım´a 2006 yılından dolayı teşekkür ediyorum."
"2006 yılında Ali Koç´u yönetim kuruluna aldı ve bugünleri yaşamamızı sağlayan temelleri Aziz Yıldırım attı. Gelen kişinin daha iyi hizmetler yapmasından gurur duyacağına eminim."
"Aziz Yıldırım´ın kalbinde de Ali Koç´un olduğunu biliyorum. Aziz Yıldırım´ı Fenerbahçeliler asla unutmayacak"
AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ ŞEN'E CEVAP
Ali Şen konuşmasını tamamlayınca Aziz Yıldırım'a giderek tokalaştı. Fenerbahçe'nin iki önemli ismi birbirine sarılıp öpüştü.
Ali Şen'in ardından kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise "Değerli Fenerbahçeliler. Ali Şen Başkan beni öpüyor ama ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Rahat olsun" diye konuştu.
Ali Şen, Yıldırım'ın konuşmalarını merakla dinledi ve tribündeki yerine geçti.
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