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"Benim bir rüyam vardı. Türkiye´deki büyük ailelerinin çocuklarının kulüplerde görev almalarıydı bu rüyam. Ali Koç´un başkan adayı olması sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için de büyük şans. Aziz Yıldırım´a 2006 yılından dolayı teşekkür ediyorum."