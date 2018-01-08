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"BİR KİŞİ ARAYIP SORMADI"

"Eljif ile birlikte 14 yabancı oyuncumuz var, onu listeye yazacağız. Yerli transferi daha zor, bir tane oyuncu çıkarmak zorundasınız sıkıntı yaratabilir. Ben yabancı sayısını sayılarla vurgularken 'Nedenler silsilesi olması lazım' demiştim. Sayıyı oluşturan faktörleri doğuran şeyler nedir bilmiyorum. 35 senedir bu işin içindeyim, bir kişi bana 'Ne oldu, ne oluyor' diye sormadı. Yabancı sayısı birden 14 oldu. Neden oldu, ne gibi bir gerekçeyle oldu?"