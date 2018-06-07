Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında evinde TOFAŞ ile karşı karşıya geliyor.
Toplam 4 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçını sahasında 40 sayı farkla 103-63 kazanarak 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, bu akşam da galip gelerek Bursa'da oynanacak karşılaşmalar öncesi avantajını korumaya çalışacak. TOFAŞ ise, ikinci maçı kazanarak, saha avantajını lehine çevirmeyi amaçlıyor.
FENERBAHÇE DOĞUŞ - TOFAŞ
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 3 ve NTV
FENER GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde TOFAŞ karşısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, yakaladığı galibiyet serileriyle dikkati çekiyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda final serisinin ilk maçında rakibini 103-63 gibi farklı bir skorla geçen sarı-lacivertliler, gözünü Anadolu Efes'in 20 yıllık "play-off galibiyet serisine" dikti.
Yaklaşık 2 yıldır play-off'ta maç kaybetmeten ve bu seviyede oynadığı son 16 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, TOFAŞ serisini de 4-0'la geçmesi durumunda adını bir kez daha Türk basketbol tarihine yazdıracak.
Ligde 1983-1984 sezonunda başlayan play-off sisteminde bu seviyede en fazla galibiyet serisini o zamanki adıyla Efes Pilsen yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında oynadığı 7'şer play-off maçını da kayıpsız geçti. 1997-1998 sezonunda ise play-off'taki ilk 4 maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 18 maçlık galibiyet serisine imza attı.
Fenerbahçe Doğuş ise en son play-off yenilgisini 11 Haziran 2016'da Anadolu Efes karşısında aldı. Aynı sezonun son maçında Anadolu Efes'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, geçen sezon oynadığı 9 play-off karşılaşmasında da rakiplerine şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon da final serisine geldiği play-off'larda maç kaybetmedi ve 6'da 6 yaparak galibiyet serisini 16 maça yükseltti.
Fenerbahçe Doğuş'un bu rekoru egale etmesi için üst üste 2, kırması içinse 3 galibiyete ihtiyacı var.
YAKLAŞIK 5 AYDIR MAÇ KAYBETMİYOR
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'inde yaklaşık 5 aydır maç kaybetmiyor.
Son yenilgisini 28 Ocak'ta Banvit karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 20 maçta da yenilgi yüzü görmedi.
Fenerbahçe Doğuş, ligde oynadığı son 66 maçta ise sadece 3 kez kaybetti. Sarı-lacivertlileri,11 Aralık 2016'dan bu yana ligde sadece Darüşşafaka, Anadolu Efes ve Banvit yenebildi.
İÇ SAHA REKORUNU GELİŞTİRİYOR
İç sahada en fazla galibiyet serisi yakalayan ekip olan Fenerbahçe Doğuş, bu rekorunu geliştirmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı son 58 lig maçını da kazanarak ulaşılması zor bir rekora imza attı.
Fenerbahçe Doğuş, son iç saha yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı. Ataşehir'deki salonda yaklaşık 3 yıldır sarı-lacivertlilerin bileğini büken bir takım olmadı.
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