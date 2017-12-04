SON DAKİKA:Fenerbahçe, Trabzonspor Basketbol Başkanı Abiş Hopikoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan olaylı maç ve mücadele sonrasında açıklamalar yapan Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. DHA'da yer alan habere göre Trabzonspor cephesi de savcılığa gidecek!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında dün Hayri Gür Spor Salonu’nda Trabzonspor ile karşılaşmıştır.

Söz konusu karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı'nın hakaret ve iftira dolu açıklamalarıyla ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."





Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş maçı



































































Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş maçı

Trabzonspor Kulübü'nden edinilen bilgiye göre, ağır itham ve iftiralardan dolayı Fenerbahçe Kulübü için savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi. Bordo-mavili kulüp, "Seyirci inisiyatifiyle açılan bir pankartı bahane edip tüm camiayı FETÖ'cülükle suçlayan, bu kadar ağır ithamlarda bulunan Fenerbahçe Kulübü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan karşılaşmaya kötü tezahürat sebebiyle yaklaşık 1 saat ara verilirken, maça seyircinin salondan çıkarılmasının ardından devam edildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 37-35 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 16. dakikasında, iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe hücumunda top Ali Muhammed'deyken sarı-lacivertli oyuncu Vesely'nin perdelemesinde Trabzonsporlu Vasiliauskas yerde kaldı. Vesely, Vasiliauskas'ın başında beklerken Trabzonspor'dan Green takım arkadaşını kaldırmak için o bölgeye geldi. Vesely'nin bu sırada Green'i iterek geri çekildiği görüldü. Geriden gelen Trabzonsporlu Obekpa'nın müdahalesiyle de Vesely yerde kaldı.

Sahada yaşanan gerilim tribünlere yansıdı. Yapılan anonslara rağmen Trabzonsporlu taraftarların kötü tezahürata devam etmesi nedeniyle Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı ve Kerem Baki'den oluşan hakem üçlüsü, soyunma odasına giderek tribünlerin boşaltılmasını istedi.

Hakemlerin kararına tepki gösteren taraftarlar, bir süre salonu boşaltmadı. Yaklaşık 45 dakika sonunda Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, mikrofonla taraftara hitap ederek salonu boşaltmalarını istedi.

Kendisinin de salondan ayrılacağını belirten Hopikoğlu'nun konuşmasının ardından taraftarlar salonu boşaltmaya başladı. Hopikoğlu da seyirciyle salondan ayrıldı. Karşılaşma yaklaşık 1 saatlik aradan sonra devam etti. Trabzonsporlu oyuncu Obekpa, diskalifiye edildi ve oyun dışında kaldı.



BAŞKAN HOPİKOĞLU NELER DEDİ?

Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, olaylı Fenerbahçe Doğuş maçının ardından açıklamalar yaptı. Sahada kendilerine karşı provakasyon yapıldığını öne süren Başkan Hopikoğlu, Haber61'e şunları söyledi:

"KRAL ÇIPLAK, HAKEMLER YETERSİZ"

"Hakem arkadaşların verdiği yanlış kararlar bu olayların başlangıç noktası. İki karar yanlış. Birincisi Obekpa'yı diskalifiye edecek teknik faul veriyorsanız orada buna vesile olanı da etmeniz gerekir. Orada Vesely daha önce de 3-4 kere tamamen provoke etmeye çalışmıştır. Bu noktada sabıkalı biridir. Herkes bu adamın ne olduğu biliyor. Ne yazık ki oluşan provokasyona arkadaşlarımız da dahil oldu. Hakemlerin de yetersizlikleri, art niyetli demek istemiyorum. Böyle bir maça yeterli olacak hakemler verilmedi. Burada federasyondaki hakem kurulunun düşünmesi gerekiyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı deyince ne olacağı, gergin geçeceği zaten belli. Siz bu noktada en deneyimli olanları bu maça yollamanız gerekirken, inisiyatifi kaybeden bir baş hakem gönderiyorsunuz. Bunu federasyonun değerlendireceğini düşünüyorum. Kral çıplak. Bizim hakemlerimiz yetersiz. Bugün sahada çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Çok şükür yine taraftarlarımız bizim sağduyumuza güvendiler ve bizim hatırımıza saygı duyarak salonu terk ettiler. Bu hakem arkadaşlarımız çok güzel olacak bir maçı katlettiler. Basketbola hizmet etmediler."

"AZİZ YILDIRIM KENDİNİ KANDIRAMAZ!"

"Biz ne olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Biz bir şeyleri örtbas etmek için bizim haklı olduğuna inandığımız, kendilerinin de itiraf ettiği 50 bin tane söylem yapmak varken bunun tartışmasına girecek değilim. Bunu bütün kamuoyu biliyor. Şunu söyleyebilirim: Herkesi kandırabilir Aziz Yıldırım ama vicdanını varsa şerefini, kendini kandıramaz. Ne yaptığını gayet iyi biliyor. Bunun bedelini de er ya da geç ödeyecek."

"KARŞIMIZDA HIRSIZ VE ŞİKECİ BİR CAMİA..."

"Bugün karşımızda yüzde yüz haksız, ne yaptığını bilen 'Hırsız ve şikeci' bir camia ve başkan varken, camianın kendi içerisindeki tutkusundan dolayı çok daha güçlüler. Gördüğümüz gibi basında ve hakem camiasında güçlüler."

"FEDERASYONDA KÖŞELER TUTULMUŞ!"

"Basketbol federasyonunda 23-24 yıllık bir yapı vardı. Yeni arkadaşlarımızın işi zor. Bu yapıyı aşmaya çalışıyorlar. Yakından da biliyor ve takdir ediyorum. Ancak 23-24 yılda tutulan köşeler var. Neyin ne olduğu önceden belli, paraların nasıl paylaşacağı, gözlemcilerin nasıl atanacağı, hakemlerin nasıl belirlendiği dizayn edildiği dediğim tarafların camiaların etkinliği var. Biz, emin olun bu maçın aynısını alıp Fenerbahçe stadına taşısaydı bu hakemler bunu yapma cesaretini bulamazdı."



"OBEKPA PIRLANTA GİBİ"

"Obekpa'yı sporcu davranışlarının dışında ve bizim tasvip etmediğimiz davranışlarından dolayı iki kez uyardık. Bazı oyuncuların hırslarından dolayı her şeyini ortaya koymasını takdir ediyoruz. Ama bunun bedelinin kulübe ödetilmesini de doğru bulmuyoruz. Bunu arkadaşımızla hocamız ben ve genel menajerimiz konuştu. Çok iyi bir çocuk. Pırlanta gibi yüreği var. Kendisi de haksızlığa isyan eden bir topluluğun çocuğu. Kendisine ya da başkasına böyle bir haksızlık yapıldığında böyle bir refleksi var. Biz bunda art niyet olmadığını biliyoruz."

"SAHA KAPATMA CEZASI..."

"Kurallarla belirlenmiş cezalar var. Seyircilerimiz bilmiyor ama biz bilmiyoruz. Sahaya konfeti attığınızda para cezası yiyeceğimizi biliyoruz. 3. anonstan sonra para cezası ve saha kapama cezası alacağımızı biliyoruz. Sonrasındaki olaylarda biraz daha ağır da olabilir birkaç maç kapama cezası geleceğini de biliyoruz. Biz taraftarımızdan bir ricada bulunmak istiyoruz. Tepkinizi koyun ama başkalarının ekmeğine yağ sürmeyin. Ben geçenlerde hakemler hakkında konuştum 62 bin TL ceza yedim. Buna itiraz ettiğimde hiç bakmadan cezayı onayladılar. Gelecek cezaya da itiraz edeceğiz ancak bu kurula olan güvenim sıfır."

fenerbahçe

Trabzonspor basketbol

abiş hopikoğlu

Fenerbahçe Doğuş