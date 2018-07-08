BARCELONA SEFERİ BAŞLIYOR
Daha önce kiralancak futbolcularla ilgili Barcelona’nın kapısını çalan Fenerbahçe yetkilileri, önümüzdeki günlerde İspanya’nın yolunu tutacak. Katalan devi ile yakın ilişkiler içinde olan Başkan Ali Koç’un görüşmelerde bizzat bulunması bekleniyor.
Kanat oyuncusu Denis Suarez ve orta saha Andre Gomes için nabız yoklayacak olan Sarı- Lacivertliler, Dünya Kupası’nda yıldızlaşan stoper Mina konusunda da şartları zorlayacak.
Barça’dan öncelik isteyen Fenerbahçe, gerekirse bu ayın sonuna kadar bekleyecek.
(Fanatik)
MOUSSA SISSOKO - TOTTENHAM HOTSPUR
Fenerbahçe'nin İstanbul'da görüştüğü Wilshere, ailesini İngiltere dışına çıkmak için ikna edemeyince, West Ham United'la anlaştı. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre, bunun üzerine yeni girişimlere başlayan sarılacivertliler, orta saha transferi için Tottenham'dan Moussa Sissoko'yu gündemine aldı. Geçen yıl Trabzonspor'un da ilgilendiği 28 yaşındaki Fransız oyuncu için Fenerbahçe, Tottenham'a kiralama teklifi yaptı.
N'KOUDOU - TOTTENHAM
Philliph Cocu'nun "4-3-3 sistemime çok uygun" dediği 23 yaşındaki Georges- Kevin N'Koudou da transfer listesinde yer alıyor. Fenerbahçe, Tottenham'ın diğer Fransız futbolcusunu da kiralamayı hedefliyor. N’Koudou, Fransa Milli Takımı’nın altyaş kategorilerinde görev yapmıştı.
WILSHERE, WEST HAM'A GİDİYOR
Jack Wilshere, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İngiliz ekibiyle sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu. Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız orta saha oyuncusu, yeni takımıyla ilgili karar vermek için biraz düşüneceğini dile getirdi. Kanarya’nın gündeminde olan Wilshere için ülkesinden West Ham ile 3 yıllık sözleşme imzalamak üzere
YERRY MINA - İMKANSIZ
Yine Comolli’nin listesindeki bir diğer genç; Barcelona’nın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina. Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda bulunan Yerry Mina gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin kiralık listesinde bulunan Mina'nın Dünya Kupası performansının ardından Barcelona'dan ayırlması mümkün değil
RAFINHA - BARCELONA
Transfer için gaza basan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, transfer için rotayı İspanya'ya çevirdi. Geçen sezon Inter'de oynayan Barcelona'nın orta saha oyuncusu Rafael Nascimento'yu (Rafinha) radara alan sarı-lacivertli kulübün başkanı transferi bitirmek istiyor. Fenerbahçe yönetimi sambacının transferini bitirmek için İspanya'ya uçacak.
YANNICK BOLASIE - EVERTON
Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüne her türlü teklifi götürecek.
MARCO VAN GINKEL - SAĞLIK KONTROLÜ
Cocu’nun, eski öğrencisi Marco Van Ginkel’de ısrarcı olduğu öğrenildi. Bonservisi İngiliz ekibi Chelsea’de bulunan Ginkel’in kiralanması için görüşmeler kıran kırana devam ederken, Sarı-Lacivertliler’in önümüzdeki hafta içerisinde Gingel için gelecek olan sağlık raporlarını inceledikten sonra nihai kararını vereceği ifade edildi.
DENIS SUAREZ - BARCELONA
Van Ginkel’in yanı sıra oyun merkezine bir isim daha düşünülüyor. Bu oyuncu da Denis Suarez. Comolli, geçtiğimiz hafta Barcelona Futbol Direktörü Pep Seguera ile yüz yüze görüşmüş ve kiralanacak futbolcularla ilgili öncelik istemişti. Suarez, stoper Mina ile birlikte Comolli’nin çok istediği iki isimden biri. 24 yaşındaki İspanyol yıldız, geçen sezon La Liga’da Barça formasıyla 18 maça çıktı, 2 gol 2 asistle oynadı.
NARSINGH - SWANSEA
Luciano Narsingh, Cocu’nun kafasındaki eski öğrencilerinden biri. PSV’de 4 sezon Cocu ile çalışan yıldız kanat oyuncusu, sonrasında 4.6 milyon Euro karşılığında Swansea’ye transfer olmuştu. Swansea Premier Lig’den düştüğü için Narsinhg ayrılacak. Hollandalı hoca, 27 yaşındaki eski oyuncusuyla bizzat görüşüyor.
NICOLAI JÖRGENSEN
Phillip Cocu, yönetime Feyenoord forması giyen Nicolai Jorgensen’in ismini verdi. Pivot özellikli bir santrfor isteyen başarılı teknik adam, Danimarkalı golcü için tüm şartların zorlanması gerektiğini iletti. Bu talebin ardından ise Sportif Direktör Damien Comolli harekete geçti. 27 yaşındaki yıldız için maliyet araştırması yapan Fransız futbol adamı, vakit kaybetmeden Feyenoord ile teması kurdu. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, ilerleyen günlerde somut adımların atılması bekleniyor. Geçen sezon 13 kez rakip fileleri havalandıran Jorgensen’in de yeni bir maceraya hazır olduğu ve Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
BERNARD - SHAKHTAR DONETSK
Aziz Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Alaattin Metin, önemli bir iddia ortaya atmıştı. Metin, Yıldırım’ın seçim öncesinde Bernard ile anlaşma sağladığını belirterek, “Çocuğa bizim formayı da giydirmişler. Fotoğraflarını gördüm. Aziz Yıldırım seçilseydi, Bernard’ı getirecekti” demişti. Ali Koç’un başkan olmasının ardından, bu konuda bir gelişme yaşanmadı. Ancak 25 yaşındaki yıldızın, Yıldırım olmamasına rağmen Sarı-Lacivertliler’e gelmek istediği öğrenildi. Bernard’ın temsilcisinin Fenerbahçe’nin yeni yönetimiyle temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi. Comolli’nin, bonservisi elinde bulunan Sambacı’ya yeşil ışık yakma ihtimali yüksek.
KEVIN TRAPP - PSG
Fenerbahçe, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Hollandalı hocanın takımında görmek istediği konuşulan Trapp'in menajeriyle birkaç güne kadar masaya oturulacağı ifade edildi. PSG ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı eldivenin de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı bildirildi.
PACO ALCACER - BARCELONA
Sarı-Lacivertliler oyuncuyu kiralamak istiyor fakat Barcelona’nın niyeti oyuncuyu satmak. Bunun için de iki kulüp arasında kıyasıya bir pazarlık var.
STURRIDGE - LIVERPOOL
Beşiktaş’ın da ilgilendiği İngiliz oyuncuyu yine satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe’nin bu transferde rakibi çok.
DAVID OSPINA - ARSENAL
Wenger’in ısrarıyla geçtiğimiz sezon takımda kalarak Sarı-Lacivertliler’e imza atmayan Kolombiyalı file bekçisinin Arsenal kariyeri sona geldi. Yeni menajer Emery’nin talebiyle ilk büyük transfer kaleye yapıldı. Leverkusen’in yıldızı Bernd Leno, 25 milyon Euro’ya İngiliz ekibine imza attı. Bu transfer sonrası Ospina da gözden çıkartıldı. Kolombiya Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda bulunan 29 yaşındaki file bekçisine, “Yeni bir kulüp bul” mesajı iletildi. Arsenal ile yakın ilişkileri bulunan Comolli, bu sayedi transferi uygun bir bedelle bitirmeye çalışacak.
MAX MEYER - SCHALKE 04
Alman orta saha oyuncusu, Schalke’nin önerdiği yeni sözleşmeyi kabul etmeyerek boşa çıktı. 22 yaşındaki Max Meyer’in adı birçok kulüple anılıyor. Son olarak Milan ile görüşmeleri sürdüren genç yıldız için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin Alman oyuncunun menajeri Parisi’ye senelik 4 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Yaşının genç olması, bonservisinin elinde bulunması ve yaklaşık 20 milyon Euro piyasa değeri olması nedeniyle Fenerbahçe’nin de bu rakamı teklif edebileceği kayedildi.
VINCENT JANSSEN - TOTTENHAM HOTSPUR
Phillip Cocu, Comolli ile yaptığı görüşmede Vincent Janssen için de olumlu görüş bildirmişti. Başarılı teknik adam, Janssen’in yakından tanıyor. 24 yaşındaki forvetin geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de geçirmesi de önemli bir avantaj. Comolli, Hollanda’dan İstanbul’a geldikten sonra transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkacak. Adreslerinden biri de Janssen’in durumunu görüşmek için İngiltere olacak. Hollandalı golcü, Fenerbahçe’de kariyerine devam etmeyi çok istiyor. Eğer Tottenham da uygun bir bedelle yeniden kiralamaya sıcak bakarsa, Janssen, tatil sonrası Sarı-Lacivertliler’e geri dönecek.
LUUK DE JONG - PSV EINDHOVEN
PSV ile Cocu ve ekibi için pazarlıklar devam ediyor. Comolli, bu işi hallettikten sonra Hollanda ekibine Luuk de Jong’un durumunu da soracak. Golcü oyuncu, yıllardır birlikte çalıştığı Cocu ile birlikte Türkiye’ye gelebilir. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun maliyeti düşük değil. De Jong’un PSV ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro (55 milyon TL). FFP nedeniyle Fenerbahçe’nin bu rakamı ödemesi zor. PSV, satın alma garantili kiralama teklifiyle ikna edilmeye çalışılacak. Eğer oyuncu satışından bir bütçe oluşturulursa, De Jong’un bonservisi bu sezon alınabilir.
(Sporx)
FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ KRKİC'TE
Futbolda yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'yle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
Mundo Deportivo' da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler Bojan Krkic ile ilgileniyor. Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu transfer edebilmek için girişimlere başladı.
Bonservisi Stoke City'nin elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcu, takımın küme düşmesi nedeniyle İngiltere'den ayrılmaya çok yakın. Geçtiğimiz sezonu Alaves'te kiralık geçiren Sırp asıllı İspanyol oyuncuyu Stoke City de göndermeye sıcak bakıyor.
Kiralık gittiği Alaves'te yalnızca 17 maçta forma giyebilen Krkic'in peşinde Fenerbahçe'nin yanı sıra başka kulüpler de var. İddiaya göre Nice, AEK, Celta Vigo ve New England Revolution, Krkic transferinde Fenerbahçe'yle rekabet ediyor.
Şu anki piyasa değeri yalnızca 1,5 milyon euro olan oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali bir hayli yüksek olarak değerlendiriliyor.
(Goal)
İspanyol medyasından Fenerbahçe ile ilgili flaş transfer iddiası...
İspanyollar, Sarı-Lacivertliler'in Barcelona'nın 22 yaşındaki kanat forveti Munir El Haddadi'yi kiralamak istediğini iddia ettiler.
Haberde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Barcelona ile olan yakın ilişkilerinden de bahsedildi.
Ayrıca Fransız Sportif Direktör Damien Comolli'nin bu transfer için Barcelonalı yetkililerle görüştüğünün de altı çizildi.
(Fotomaç)
COCU ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTEDİ
Teknik direktör Phillip Cocu, sportif direktör Damien Comolli ile görüşerek transferlerde ellerini daha çabuk tutmaları gerektiğini iletti.
Hollandalı hoca, kanca attıkları isimler arasında önceliğin Luciano Narsingh'e verilmesini istedi.
Yaklaşan sezon öncesi Fenerbahçe'yi 4-3-3 düzeninde dizecek olan Hollandalı çalıştırıcı taktiğinin oturması için kanat oyuncularına büyük önem veriyor. Bu sebeple de 27 yaşındaki Narsingh'in bir an önce takıma katılmasını istiyor.
AYRILIK KARARI ALDI
Narsingh'in takımı Swansea City küme düştüğü için Hollandalı futbolcu ayrılık kararı aldı.
Bir alt ligde forma giymek istemeyen Narsingh, PSV'de birlikte çalıştığı Phillip Cocu ile yeniden bir araya gelmeyi iple çekiyor.
Fenerbahçe ile el sıkışan tecrübeli kanat oyuncusu şimdi iki kulübün anlaşma aşamasına gelmesini bekliyor.
(Fotomaç)
FENERBAHÇE'DEN 4'LÜ TAARRUZ
Kesin gözüyle baktığı Jack Wilshere transferinde büyük bir hüsran yaşayan Fenerbahçe hemen B planını devreye soktu...
Teknik direktör Cocu'yla bir görüşme yapan sportif direktör Comolli, daha önce belirlenen alternatif isimleri masaya yatırdı. Ve 4 futbolcudan oluşan bir liste hazırlandı.
Bugün yurt dışına çıkması beklenen Comolli, Cocu'nun ilk planda tuttuğu iki yıldıza yönelecek. Fransız futbol adamı, Georginio Wijnaldum ve Andre Gomes için görüşmelerde bulunacak.
Liverpool ve Barcelona'ya kiralama teklifi yapacak olan Comolli, menajerlerle de bir araya gelecek. Wijnaldum ve Gomes, Wilshere hüsranını ortadan kaldıracak isimler olarak görülüyor.
Eğer iki isim konusunda da anlaşma sağlanamazsa listedeki diğer yıldızlara dönülecek. Bu isimlerin West Ham forması giyen Obiang ve bonservisini Chelsea'de bulunan Pasalic olduğu belirtiliyor.
(Takvim)
DOST'TA GÖZLER UEFA'DA
Fenerbahçe, UEFA'dan gelecek habere odaklandı... Sözleşmesi devam etmesine rağmen Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile yollarını ayıran Bas Dost ile el sıkışan Fenerbahçe, UEFA'yı bekliyor.
UEFA, Sporting Lizbon'un mağdur olmaması için bir bonservis ücreti belirleyecek. Fenerbahçe de bu bonservis ücretinin belirlenmesine göre hareket edecek.
(Takvim)
GIULIANO'YA SÜRPRİZ TALİP
Beşiktaş'tan Ryan Babel ile görüşen Flamengo, Fenerbahçe'den de Giuliano'ya kanca attı. Brezilya kulübünün, Kanarya'ya 7 milyon euro'luk bir teklif yapacağı öğrenildi. Ancak sarı-lacivertlilerin bu rakamı kabul etmeye yanaşması beklenmiyor. Flamengo'nun yaptığı teklifi beğenmeyen Fenerbahçe 7 milyon euro'ya aldıkları Giuliano için pazarlığı 10 milyon euro'dan başlatmayı düşünüyor. Pazarlıklar sonucunda en fazla da 1 milyon euro indirime gitmesi bekleniyor.
(Fotomaç)
İNGİLTERE 2. LİG'DEN FENERBAHÇE'YE...
Yurt dışından Fenerbahçe'yle ilgili kafa karıştırıcı iddialar geliyor. Bunlardan birisi de Fenerbahçe’nin geçen sezon İngiltere Lig 2’de (4.Lig) 45 maçta 23 gol ve 7 asistle oynayan Cheltenham Town'nun golcüsü Muhammed Eisa’ya imza attıracağı oldu...
Yerel Cheltenham Standard gazetesi 24 yaşındaki golcünün Türkiye’den kendisine gösterilen bu ilgi yüzünden imza atmadığını iddia etti.
(Fotospor)
Fernandao’nun satılmasının ardından sezona tek santforla başlayan Fenerbahçe’de, golcü adayları belli. Uzun listede ön plana çıkan 3 isim var...
GÖZLER ARTIK UEFA'DA
Bunlardan ilki Bas Dost. Cocu’nun çok istediği Hollandalı yıldız, Sporting Lizbon ile FIFA’lık oldu. Bonservisini bedelsiz almaya çalışan Bas Dost’la kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Sarı-Lacivertliler, 4 yıllık sözleşme üzerinden görüşme yapıyor. Gündemdeki ikinci isim Vincent Janssen... Bu transferde özellikle oyuncunun kendisi çok istekli. Geçen sezon taraftarları bir hayli heyecanlandırması rağmen geçirdiği şanssız sakatlık nedeniyle ligin büyük bölümünde forma giyemeyen genç yıldız, Tottenham’dan 1 sene daha kiralanacak.
MORELOS TEKLİFİ YAPILDI
İngiliz ekibi 6 milyon Euro kiralama bedeli talep ederken, Fenerbahçe Yönetimi bu rakamı yarı yarıya düşürmeye çalışıyor. Transferi için ciddi anlamda uğraş verilen diğer oyuncu da Alfredo Morelos. Comolli, 22 yaşındaki Kolombiyalı’yı geleceğe yatırım olarak görüyor. Glasgow Rangers formasıyla geride bıraktığımız yıl toplam 43 karşılaşmaya çıkan Morales, 18 gol, 8 asistlik performans gösterdi. Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile İskoç kulübünün kapısını çaldı. Hücum hattına iki takviye yapacak olan Kanarya, bu hafta birini açıklamak istiyor.
(Fanatik)
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