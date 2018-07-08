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LUUK DE JONG - PSV EINDHOVEN

PSV ile Cocu ve ekibi için pazarlıklar devam ediyor. Comolli, bu işi hallettikten sonra Hollanda ekibine Luuk de Jong’un durumunu da soracak. Golcü oyuncu, yıllardır birlikte çalıştığı Cocu ile birlikte Türkiye’ye gelebilir. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun maliyeti düşük değil. De Jong’un PSV ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro (55 milyon TL). FFP nedeniyle Fenerbahçe’nin bu rakamı ödemesi zor. PSV, satın alma garantili kiralama teklifiyle ikna edilmeye çalışılacak. Eğer oyuncu satışından bir bütçe oluşturulursa, De Jong’un bonservisi bu sezon alınabilir.



(Sporx)