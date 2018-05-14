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Gönderilmesine kesin gözüyle bakılan ilk isim Carlos Kameni... Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan ve sezon başına da 2.1 milyon Euro garanti ücreti olan 33 yaşındaki Kameni'nin eski takımı Malaga'ya gidebileceği kulislerde konuşuluyor.