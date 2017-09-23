Fenerbahçe tribününde kavga çıktı, taraftarlardan bazıları gözaltına alındı!

Süper Lig'in 6. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırladığı dev karşılaşma öncesinde taşkınlık yapan 30 kişi gözaltına alınırken maç başladıktan sonra da olaylar yaşandı.

Mücadelenin 15. dakikasına gelindiğinde Beşiktaş'ın koruduğu kalenin arkasındaki Fenerbahçe tribününde kavga çıktı. Okul Açık tribünün üst katında çıkan olaylara özel güvenlik görevlileri ve polisler müdahale etti. Müdahaleler sonrasında kavgalar yatıştırılırken polis, bazı taraftarları gözaltına aldı.

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