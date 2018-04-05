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31 yaşındaki oyuncu, 2016'da Nice'le olan sözleşmesi bittikten sonra PSG'ye imza atmıştı. Ben Arfa, burada bir türlü bekleneni veremedi, bu sezon hiç forma giyemedi. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek ve boşa çıkacak.