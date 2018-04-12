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"Demirören 'Mehmet Topuz'a biz de talibiz' dedi, ben de kendisine 'Fenerbahçe ile anlaştık' deyince 'Oyuncunun tercihinin önemi yok mu?' yanıtını verdi. Ben de 'Oyuncunun tercihinin önemi var, bunun için gerekirse 1 milyon Euro daha az teklifi de kabul ederiz."