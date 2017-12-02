Fenerbahçe ve Galatasaray, AC Milan'ın satmak istediği Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu

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AC Milan'a Süper Lig'den talip var...

Corriere dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu'nu Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek için yarışıyor. AC Milan'ın Hakan'ı satmaya karar verdiği ve iki Türk kulübünün de devrede olduğunu yazan dello Sport, haberin detaylarında birçok önemli kulübün Hakan için AC Milan'ın kapısını çaldığını yazdı.

Geride kalan transfer döneminde AC Milan'ın Bayer Leverkusen'den 22 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Hakan, 19 maçta 2 gol 6 asistlik bir performans sergiledi. Hakan Çalhanoğlu'nu kiralamak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'a AC Milan'ın olumlu cevap vermediği ve 24 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği haberin detaylarında yer aldı.

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