2015-2016 sezonunun başında futbol takımına ciddi bir yatırım yapan, birbirinden flaş isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe’de o dönemin başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör olarak Vitor Pereira ile anlaşmıştı. Ancak Portekizli, ilk sezonunu Beşiktaş'ın gerisinde ikinci noktalamış ve şampiyonluğu kaçırmıştı. Devam eden sezonda Sarı-Lacivertiler’in Portekizli teknik adam önderliğinde Devler Ligi ön eleme turunda Monaco’ya elenmesinin ardından, baskılara dayanamayan Pereira, ülkesine gitmişti.





‘TEHDİT EDİLDİM’ DEMİŞTİ

F.Bahçe Kulübü, Portekizli hocanın sözleşme şartlarına uymadığını gerekçe göstererek tazminat talep ederken, Pereira, Türkiye’de çalıştığı dönemde tehdit edildiğini iddia etmişti. Kendisine ve ekibine görevi bırakması için baskı yapıldığını söyleyen 49 yaşındaki teknik adam, tazminat talebiyle FIFA’ya başvurmuştu. Fenerbahçe Kulübü aleyhine yaklaşık 4.6 milyon Euro’luk dava açan Portekizli teknik adamın FIFA İhtilaf Çözüm Kurulu’ndaki dosyası sonunda tarafların sulh yoluna gitmesiyle karara bağlandı.

ALİ KOÇ'UN EKİBİ ARAŞTIRACAK!

Portekizli teknik adamın alacaklarının önemli bir kısmından feragat etmesiyle bir süredir taraflarla yazışan FIFA, Sarı-Lacivertli kulübün Pereira ve yardımcılarına toplam 1 milyon 900 bin Euro ödeyeceğini Sarı-Lacivertli kulübe bildirdi. Mazbatasını alarak kollarını sıvayan ve koltuğuna oturan başkan Ali Koç’un önüne gelen ilk fatura 2016’da Aziz Yıldırım yönetimin sözleşmesini tek taraflı fesh ettiği Pereira’ya ödenecek tazminat oldu. Başkan Koç’un FIFA’dan gelen bu kararı hukuk departmanına ilettiği ve gerekli araştırmanın yapılmasını istediği belirtildi.