Beşiktaş ile oynanacak zorlu derbi öncesinde Fenerbahçe’de moraller en üst seviyede...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; özellikle geride kalan haftada Başakşehir dışında Beşiktaş ve Galatasaray’ın kayıp yaşamasıyla moral bulan Sarı-Lacivertliler’de derbi için en büyük motivasyonlarından biri ise Kartal’ın şu ana kadar ligde evinde hiç yenilmemiş olması.

Geçtiğimiz sezon kupada Robin van Persie’nin golüyle Siyah-Beyazlılar’ı Vodafone Arena’da yenerek bu stattaki resmi maçlarda ilk yenilgisini tattıran Kanarya’da futbolcular ligde de Beşiktaş’ı yenerek bir seriyi daha sonlandırmayı hedefliyor. Son olarak Başakşehir’in birçok serisini ortadan kaldıran Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş maçına da aynı motivasyonla hazırlanıyor.

BERABERLİK AKILLARDAN BİLE GEÇMİYOR

Fenerbahçe’de son hafta alınan sonuçların ardından Beşiktaş deplasmanından beraberlik dahi kötü sonuç gibi gözükmezken, Samandıra’da ise bu ihtimal akıllara bile getirilmiyor. Derbi öncesinde tecrübeli oyuncular, Beşiktaş deplasmanındaki galibiyet anılarını arkadaşlarıyla paylaşıyor.