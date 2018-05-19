FENERBAHÇE: 81 - YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: 68



SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Tekin Özübir, Ali Köseoğlu



FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 12, Tuğçe Canıtez, Sottana 6, Verameyenka 18, Vaughn 17, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz, Plum 20, Pelin Derya Bilgiç

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 14, McBride 22, Bahar Çağlar, Lavender 12, Holingsvorth 10, Cansu Köksal, Olcay Çakır Turgut 4, Gruda 6



1. PERİYOT: 21-19

DEVRE: 41-35

3. PERİYOT: 57-48



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada, McBride'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla Yakın Doğu Üniversitesi, 7. dakikayı 15-13 üstün geçti. Ayşe Cora'nın etkili oyunuyla 8-0'lık seri yakalayan ve 8. dakikayı 6 sayı farkla (21-15) önde geçen Fenerbahçe, ilk çeyreği de 21-19 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe Vaughn ve Ayşe Cora'nın basketleriyle başlayan Fenerbahçe, 14. dakikanın içinde farkı 7 sayıya çıkarttı: 28-21. Pota altından Gruda ile sayılar bulan Yakın Doğu Üniversitesi karşısında Verameyenka'nın basketleriyle skor üreten sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-35 üstün gitti.



İkinci yarıda Plum ve Birsel Vardarlı Demirmen'in dış atışlardan Verameyenka ve Vaughn'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla Fenerbahçe, üstünlüğünü sürdürdü ve final periyoduna 57-48 önde girdi.



Son çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe, 31. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 60-50. Savunmasını sertleştiren Vaughn'ın basketleriyle 37.dakikada farkı 14 (75-61) sayıya yükselten Fenerbahçe, sahadan 81-68 galip ayrıldı.

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