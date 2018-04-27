SALON: BJK AKATLAR
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan, Ayhan Baykara, Alper Elçikoca
BEŞİKTAŞ: Radosavljevic 16, Mosby 22, Zellous 6, Kübra Siyahdemir 16, Esra Erden Atacan, Sevgi Uzun 2, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Meltem Avcı, Sera Özelçi, Gonca Karataş 2, Buse Özek
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Ayşe Cora 21, Sottana 10, Verameyenka 12, Vaughn 8, Tuğçe Canıtez 10, Esra Ural Topuz 8, Plum 6, Pelin Bilgiç, Merve Arı, Melisa Korkmaz, Zeynep Şevval Gül
1'İNCİ PERİYOT: 13-21
DEVRE:30-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-61
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 11-8 önde geçti. Siyah-beyazlılar, hücumda sayı üretmekte sorun yaşarken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 21-13 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe Esra Ural Topuz'un sayılarıyla giren Fenerbahçe, 12. dakikada farkı 12'ye çıkardı: 13-25. Beşiktaş, Kübra Siyahdemir'in üç sayılık basketleriyle farkı kapatmaya çalışsa da boyalı alanda Ayşe Cora'yla etkili olan sarı-lacivertliler, 16. dakikaya 37-21 önde girdi. Periyodun son bölümünde tempo, top kayıplarıyla oldukça düşerken, Fenerbahçe soyunma odasına 39-30 önde gitti.
İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Beşiktaş, 24. dakikada farkı 4'e indirdi: 38-42. Sarı-lacivertliler, hücumda tempoyu artırarak 6-0'lık seriyle 25. dakikada farkı tekrar açtı ve skoru 48-38'e getirdi. Ayşe Cora ve Sottana'yla dış atışlarda isabet bulan Fenerbahçe, final periyoduna 61-47 önde girdi.
Son çeyreğe hücumda kolay sayılar bularak başlayan sarı-lacivertliler, 35. dakikada farkı 22 sayıya (75-53) çıkardı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, karşılaşmayı 79-64 kazandı.
Karşılaşmanın son bölümünde bir grup siyah-beyazlı taraftar, Fenerbahçe ve sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan, aktif basketbol kariyerini sonlandırma kararı alan Beşiktaş'ın Karadağlı oyuncusu Iva Radosavljevic'e, karşılaşma öncesinde plaket verildi.
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