Fenerbahçe yönetimi bu transfer için kararını kısa sürede alacak.

Takvim'in haberine göre, yeniden başkan seçilmesi durumunda çok iyi bir kadro kuracağının sözünü veren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şimdiden kolları sıvadı. Fakat birçok ülkede transfer çalışmaları yapan sarı-lacivertlilerin bu kez yıldız ayağına geldi!

Yaya Toure'nin menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

Sezon sonu Manchester City'den ayrılacak Fildişili yıldıza takım arayan menajer Dimitri Seluk'un geçtiğimiz hafta Sarı-Lacivertliler ile görüştüğü belirlendi. Görüşmede sözleşme süresi ve şartları konuşuldu.

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLADI



Fenerbahçe yönetimi 34 yaşındaki Yaya Toure için geniş çaplı bir araştırma başlatmış durumda. Kısa süre içinde transfer konusunda menajer Dimitri Seluk'a net bir yanıt verilmesi bekleniyor.

İlerlemiş yaşına rağmen halen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure, tribünleri heyecanlandıracak bir isim. Tek soru işareti ise yıldız futbolcunun son iki sezonda fazla forma şansı bulamaması.