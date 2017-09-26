Fenerbahçe'ye 18 yaşına giren genç oyuncu Elif Elmas'ın lisansı çıkardı

17 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan ve geçtiğimiz günlerde 18 yaşına giren Elif Elmas'ın lisansı çıkartıldı.

Makedonya Milli Takımı'nda da forma giyen genç orta saha ocak ayından itibaren Fenerbahçe forması giyebilecek.

Eljif Elmas Makedonya kulübü Robotnicki'de yetişmiş ve bir çok kulüp kendisini kadrosuna katmak için yarışmıştı.

Fenerbahçe genç futbolcu ile daha önce 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.