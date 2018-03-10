Fenerbahçe'de stat turundan yıllık 9 milyon TL gelir bekleniyor. Yaklaşık 2 yıldır hazırlıkları süren tur geçen hafta içinde başladı.



Hürriyet'in haberine göre, yıllık 300 bin ziyaretçinin beklendiği turdan 9 milyon TL gelir hedefleniyor. 30 TL karşılığında yapılan turda Ülker Stadı'nın soyunma odaları, hakem odaları, özel noktaları gezilebiliyor ve green box ile fotoğraflar çekilip sevilen sporcularla fotoğraflar oluşturuluyor.



YABANCI TURİSTLER DE STADA AKIN EDECEK

Stat turuna yabancı turistlerin de gelebilmesi için tur şirketleri ile anlaşmalar gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilere dijital deneyimler sunan tura katılanlara, etkinlik sonunda özel katılım sertifikaları veriliyor.



Sarı lacivertli kulüp, dünyanın önde gelen kulüplerinin de gerçekleştirdiği bu organizasyon sayesinde ilerleyen senelerde çok daha büyük gelirler elde etmeyi hedefliyor.







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