SALON: Artuklu

HAKEMLER: Turgut Işık, Orkun Yurtdaş, Hüseyin Çelik

FENERBAHÇE: Ayşe Cora 11, Sottana 6, Tuğçe Canıtez 7, Vaughn 6, Verameyenka 24, Birsel Vardarlı Demirmen 5, Dabovic

HATAY BB: Özge Yavaş 3, Abdelkader 9, Bahar Öztürk 17, Snytsina 15, Paris 14, Mitchell 3, Merve Aydin 4, Devran Tanaçan

1. PERİYOT: 20-26

DEVRE: 32-38

3. PERİYOT: 46-49

Hatay Büyükşehir Belediyespor, finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu. Kupada final maçı, 25 Şubat Pazar günü yapılacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da 17 sayı 5 asist ve 9 ribauntla oynayan Bahar Öztürk, maçın en değerli oyuncusu seçildi.