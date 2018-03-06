Hürriyet'in haberine göre; hastanede yapılan kontrollerde Vincent Janssen'in ayak başparmağındaki ödemin hızla iyileştiği belirtildi.

Tottenham kulübü de Janssen'in tedavi sürecini yakından takip ediyor. Hollandalı golcü, hafta sonu İngiltere'ye giderek Tottenham kulübü sağlık heyeti tarafından da kontrolden geçti.

AYAKKABI GİYMEYE BAŞLADI

Janssen, havuz egzersizlerine başladı, ayrıca ayağındaki özel ayakkabıyı da çıkartarak normal ayakkabı giymeye başladı.

Ayak başparmağındaki ödem hızla iyileşen Vincent Janssen'in hedefi Galatasaray derbisine yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor. Janssen'in gelecek haftadan itibaren saha çalışmalarına başlayacağı gelen haberler arasında.