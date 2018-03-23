Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarısız sezonları takımın piyasa değerini de oldukça etkiledi.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sezona büyük umutlarla başlayan ve takımın başına Aykut Kocaman’ı getiren Sarı-Lacivertliler yeni bir sayfa açarak kötü gidişata ‘dur’ demek istiyordu.. Ancak beklenen olmadı. Avrupa ve ligde alınan darbeler hem takıma hem de piyasa değerine ağır darbe vurdu. Transfermarkt verilerine göre sezon başında Fenerbahçe’nin takım değeri 90.95 milyon Euro olarak görünüyordu. Kötü sonuçlar ve futbolcuların başarısız görüntüsüyle birlikte şu sıralar takımın piyasa değeri 75.8 milyon Euro’ya kadar düşerken, bu rakam son yılların en düşük rakamı olarak dikkat çekti.

SADECE GIULIANO VE JANSSEN

Futbolcuların bireysel olarak değerleri sürekli düşerken, Fenerbahçe’de piyasa değeri 8 hanelere çıkan sadece 2 futbolcu var. Onlar da 10 milyon Euro değere sahip olan Vincent Janssen ve Giuliano de Paula oldu. Diğer tüm oyuncular 10 milyon Euro’nun altında sıralandı. Beşiktaş’ın değeri 96.28, Galatasaray’ın değeri 81.60 milyon Euro olarak not edilirken Fenerbahçe 3. sırada kalabildi.

KOCAMAN, NEFES ALDIRMIYOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 15.00’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla sona ererken Aykut Kocaman’ın sürekli oyuncularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.