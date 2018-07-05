2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya forması altında attığı üç golle dikkatleri üzerine çeken Barcelona'nın genç stoperi Yerry Mina'ya Everton talip oldu.

Bilindiği üzere Barcelona'nın kiralık olarak göndermeyi planladığı Mina ile Fenerbahçe yakından ilgileniyordu. Ancak Everton'ın teklifi, işin rengini değiştirdi.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Everton, yeni teknik direktörü Marco Silva'nın isteği üzerine harekete geçti ve İngiliz kulübünün menajeri Marcel Brands, Barcelona yetkilileriyle masaya oturarak 24 milyon euro'luk bir teklif sundu.

Barcelona yönetiminin planları, Mina'yı yaklaşık 2 milyon euro'luk bir bedel karşılığında kiralama yönündeydi ancak Everton'ın yaptığı teklifte Katalan devi için oyuncuyu geri satın alma opsiyonunun da bulunmasıyla birlikte Barça cephesi bu teklife sıcak bakabilir.

Everton ve Barcelona arasında önümüzdeki Pazartesi günü son bir görüşme daha olacak. Eğer anlaşma sağlanırsa, Mina bir haftadan kısa süre içinde Everton'ın yolunu tutabilir.