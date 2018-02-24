Valbuena'dan iyi haber!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürerken gözler bir anda Mathieu Valbuena’ya çevrildi.

Önceki gün yapılan idmanın ardından mide ağrısından şikayet eden yıldız için, “Sakatlandı idmanı yarıda bıraktı” iddiaları ortaya atılmıştı. Fransız yıldızdan dün Sarı-Lacivertli taraftarları sevindiren bir mesaj geldi.

Valbuena twitter hesabından aralarında kendisinin de bulunduğu takım fotoğrafını kullanarak, “Savaşa hazır bir ordu gibi” yorumunu yapması taraftarlara rahat nefes aldırdı. Tecrübeli oyuncu kontrol amaçlı olarak dünü dinlenerek geçirdi ve idmana çıkmadı.