Fenerbahçe'ye moral yemeği

Fenerbahçe'de kötü gidişata son verilip beyaz bir sayfa açılması için her yol deneniyor...



Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler önceki gün taraftarlarla Samandıra Can Bartu Tesisi’ne giderek takıma destek oldular. Başkan Yıldırım yaptığı konuşmalarla da Demir Grup Sivasspor maçının önemini anlattı. Başkan Yıldırım ve kurmaylarının moral takviyeleri dün de sürdü. Sarı-Lacivertli yöneticilerle teknik heyet ve futbolcular öğle yemeğinde bir araya geldi. Kavacık’ta yenilen yemekte asbaşkanlar Ali Yıldırım ile Önder Fırat da yer aldı. Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte teknik heyet ve oyuncular Demir Grup Sivasspor maçı öncesi moral depoladı.



‘EVET ONLARI ÜZÜYORUZ’

Yemekte FBTV’ye konuşan kaptan Volkan Demirel, “Yarın (bugün) tüm seyircimizi stadımıza bekliyoruz. Tek takım Fenerbahçe ise, bizi mutlu eden yer burası ise hep beraber destek vermeliyiz. Onlar varken biz daha güçlüyüz. Evet, onları üzüyoruz, istedikleri gibi oynayamıyoruz ama bu durumdan hep birlikte çıkabiliriz. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, hocasıyla el ele verip hep birlikte çıkarız. Daha önce bunları aşmış bir camiayız. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip futbolcu grubuna sahibiz” ifadesini kullandı.

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