Sezon sonu yaklaşırken Fenerbahçe'yle ilgili sürpriz bir transfer dedikodusu ortaya atıldı.

Fanatik'in haberine göre, 2016'da UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması yapan Fenerbahçe, 2019-20 sezonunun sonuna dek yakın takibe alınırken Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ile Ozan Balaban, dün UEFA yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

UEFA ile İsviçre'de görüşen Fenerbahçeli yöneticiler, toplantının ardından Türkiye'ye dönmedi ve direkt olarak Belçika'ya gitti. İkilinin Belçika'ya transfer görüşmesi için gittiği iddia edildi.

İddiaya göre yöneticiler, Anderlecht'in golcüsü Lukasz Teodorczyk için ön görüşme gerçekleştirdi. Polonyalı forvet sezon başında da Fenerbahçe'nin gündeminde yer alırken Giuliano'nun kiralık yerine bonservisle transfer edilmesi üzerine Teodorczyk transferi rafa kaldırılmıştı.

Soldado'dan beklediğini bulamayan, Janssen'le de kiralık sözleşmesi bulunan Fenerbahçe, öncelikli olarak gol yollarına hamle yapmak isterken Teodorczyk transferini tamamlamak istiyor.

26 yaşındaki golcüyle anlaşmak isteyen sarı-lacivertliler, kongrede Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda transferi resmiyete dökecek.

Geçen sezon Belçika Ligi'nde attığı 20 golle gol kralı olan Polonyalı oyuncu, bu sezon ise 23 lig maçında 9 gol kaydetti. Teodorczyk'in Anderlecht'teki mukavelesi gelecek sezon sonunda bitiyor.